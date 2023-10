Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos 2023: veja a classificação dos países

Os Jogos Pan-Americanos 2023 são realizados em Santiago, no Chile. O evento ocorre entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro, e reúne cerca de sete mil competidores de 41 países. Serão 58 modalidades em disputa, com 21 delas garantindo vaga direto na Olimpíada de Paris e outras dez com possibilidade de classificação. O Brasil busca repetir o bom desempenho do Pan da Lima, em 2019, quando fez a sua melhor campanha e encerrou a edição em segundo lugar. Os Estados Unidos, maior vencedor da competição, são favoritos ao topo do quadro de medalhas.

Confira abaixo o quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos 2023