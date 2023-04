Medalhistas olímpicos, Arthur Zanetti e Arthur Nory vencem no Troféu Brasil de Ginástica Artística

Campeão olímpico em 2012, Arthur Zanetti segue sendo um dos principais nomes na argola. Neste sábado, o brasileiro conquistou a medalha de ouro no Troféu Brasil de Ginástica Artística, em Aracaju, após uma bela performance que lhe rendeu uma nota de 14.500.

Arthur Zanetti voltou a competir após meses de ausência. Em outubro, ele ficou de fora do Campeonato Mundial por causa de uma virose. Com a vitória deste sábado, o atleta larga na frente na briga por vaga nas próximas Olimpíadas. No Rio de Janeiro, ele conquistou a medalha de prata.

Outro medalhista olímpico - bronze no Rio de Janeiro, Arthur Nory confirmou o favoritismo no solo ao somar 14.500 pontos, à frente de Caio Souza e Tomás Florencio.

Arthur Nory tirou nota 14.500 no solo e levou a medalha de ouro no Troféu Brasil de Ginástica Artística. Foto: Ricardo Bufolin/CBG

Já Bernardo Actos conquistou a maior pontuação no cavalo com alças ao cravar a marca de 13.567. Tomas Florencio ficou em segundo, seguido por Gabriel Barbosa, em terceiro. Nas barras assimétricas, Lorrane Oliveira, de apenas 25 anos, foi campeã do Troféu Brasil, superando nomes como Carolyne Pedro e Jade Barbosa. A atleta do Flamengo teve uma nota de 13.500. Luiza Abel, de apenas 14 anos, surpreendeu ao ser campeã do salto feminino, batendo as atletas Christal Bezerra e Andreza Lima.