Eliminação de judoca brasileiro nas Olimpíadas gera revolta nas redes sociais: ‘roubado’

A derrota de Michel Augusto para o japonês Ryuju Nagayama na categoria até 60 kg do judô nos Jogos Olímpicos de Paris não repercutiu bem entre os brasileiros.

Diante de um dos favoritos a medalha de ouro, Michel Augusto levou a luta para o golden score, mas perdeu depois de receber outras duas punições - brasileiro e japonês foram advertidos no início do combate.

Michel Augusto (de azul) foi eliminado pelo japonês Ryuju Nagayama nas oitavas de final da categoria até 60 kg Foto: Jack Guez/AFP

A eliminação de Michel Augusto gerou revolta entre os brasileiros. A palavra “roubado” esteve entre os assuntos mais comentados no X - antigo twitter - no país.

Veja algumas reações abaixo:

Quem é Michel Augusto

Natural de Bastos, no interior de São Paulo, Michel Augusto tem apenas 19 anos e deixa uma boa impressão em sua primeira participação nos Jogos Olímpicos.

Antes de enfrentar o favorito Ryuju Nagayama, o brasileiro eliminou Sebastian Sancho, da Costa Rica. Michel Augusto aplicou um waza-ari e administrou a vitória por 1 a 0 até o fim.

”Sempre foi um sonho participar de uma Olimpíada. Me sacrifiquei bastante para chegar até aqui, dei o meu melhor em todos os treinamentos e creio que ainda vou conquistar uma medalha olímpica”, disse o judoca.

Entre os principais resultados de Michel Augusto estão o ouro nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, ouro no Campeonato Pan-Americano e Oceania do Rio e a prata no Grand Prix de Portugal 2024.