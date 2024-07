Veja quem venceu a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris

Saiu a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris. Neste sábado, 27, a China ganhou nas equipes mistas do tiro esportivo, na categoria carabina de ar de 10m. A Coreia do Sul ficou com a prata.

A final entre China e Coreia do Sul foi equilibrada do início ao fim, mas Lihao Sheng e Yuting Huang levaram a melhor sobre Jihyeon e Hajun Park, vencendo por 16 a 12.

China ganhou o ouro na dupla mista da carabina de ar de 10m Foto: Manish Swarup/AP

O bronze ficou com o Cazaquistão, com Alexandra Le e Islam Satpayev. Na disputa pelo 3º lugar, a dupla ganhou de 17 a 5 de Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, da Alemanha. O Brasil não teve nenhuma dupla classificada para disputar essa categoria do tiro esportivo.

Mais seis modalidades terão medalhistas definidos neste sábado, 27: saltos ornamentais, ciclismo de estrada, judô, rúgbi de 7, natação e esgrima.

O skate street masculino também seria definido neste sábado, 27, mas a prova foi adiada para segunda-feira, 29, devido a chuva em Paris. Felipe Augusto, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler representam o Brasil.