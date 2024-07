As Olimpíadas de Paris-2024 têm as primeiras provas pós-abertura neste sábado, 27. O Brasil tem dia cheio na capital francesa. As disputas começaram na madrugada com Lucas Verthein no remo skiff. O atleta ficou em terceiro lugar no classificatório e se classificou para a próxima fase. No judô, Natasha Ferreira foi eliminada na categoria até 48kg, enquanto Michel Augusto avançou entre os 60kg.

Lucas Verthein avançou para a segunda fase do remo skiff. Foto: Luiza Moraes/COB

Veja a seguir todos os resultados do Brasil nas Olimpíadas 2024

Remo Skiff

Lucas Verthein - terceiro lugar na bateria e classificado para as quartas de final.

Beatriz Tavares - terceiro lugar na bateria e classificado para as quartas de final.

Judô