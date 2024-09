Por que a NFL escolheu o estádio do Corinthians para sediar jogo inédito no Brasil?

Depois de anos sonhando com a possibilidade de sediar um jogo da National Football League (NFL), o Brasil recebe Philadelphia Eagles e Green Bay Packers nesta sexta-feira, 6, no que será o primeiro jogo da liga no hemisfério do Sul. Em dezembro de 2023, a Neo Química Arena foi anunciada como a casa do futebol americano, mas diversos fatores levaram ao estádio ser escolhido, entre outros ‘competidores’, tanto de São Paulo quanto do Rio.

PUBLICIDADE Ao longo do último ano, a NFL, junto com a prefeitura de São Paulo, realizou uma série de visitas ao MorumBis, Allianz Parque, Neo Química Arena e Maracanã, para entender qual o estádio que seria ideal para receber a partida da liga no Brasil – país que era alvo de expansão internacional do futebol americano. Quando o acordo foi assinado, ainda na gestão Duílio Monteiro Alves, representantes da NFL, da prefeitura e do Corinthians abordaram quais seriam os fatores que levaram a essa escolha. A proximidade da Neo Química Arena com a estação de metrô Corinthians-Itaquera foi um diferencial. Em comparação com os demais estádios de São Paulo que estavam no páreo, a casa corintiana apresentou o melhor projeto em questão de transporte público e mobilidade urbana.

NFL escolhe Neo Química Arena e Brasil irá receber partida da temporada regular na próxima temporada. Foto: Divulgação/ NFL

“O estádio servirá como um ótimo lugar de operações e temos um grande parceiro, no Corinthians, que nos ajudará a realizar a partida da melhor forma possível”, disse O’Reilly. Foi reforçado que a experiência de o estádio já ter recebido partidas da Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Copa América foi um diferencial para a definição da Neo Química Arena. Além disso, a gestão Duílio garantiu à organização que a arena estaria à disposição para que todas as alterações necessárias para a partida fossem feitas.

Outro ponto considerado é as instalações e infraestrutura da Neo Química Arena. Preparado para a Copa do Mundo, o estádio tem todas as especificidades de uma arena no padrão Fifa, com o tamanho de vestiário necessário para comportar uma delegação de futebol americano – que ultrapassa a casa de 50 atletas por equipe. O gramado, por não ser sintético – possui apenas uma pequena composição artificial – também se destacou sobre o Allianz Parque. Nos Estados Unidos, os jogadores reclamam de campos sintéticos pelas lesões no joelho.

Ao longo do último ano, a NFL custeou reformas no gramado e nas arquibancadas, para expandir as dimensões do campo e a capacidade de público – a ideia é que esteja próximo da casa dos 50 mil na sexta-feira. Foram instaladas arquibancadas provisórias nos setores superiores e atrás de cada um dos gols.

As mudanças foram feitas durante a data Fifa justamente pela ausência de jogos, que possibilitou que escavado o solo e substituído o cimento por gramado nos setores atrás de cada um dos gols. Será nessas áreas que as traves de field goal – popularmente chamada de Y, pelo formato – serão posicionadas ao longo dos próximos dias. A montagem final do estádio para a partida se iniciará nesta segunda-feira, com os acabamentos finais – novas marcações do campo e placas de patrocínio, por exemplo.

Neo Química Arena recebe partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers nesta sexta-feira. Foto: Rebeca Reis/Agência Paulistão

Serão quatro dias para finalizar a preparação para a partida e entregar o estádio no dia 5 de setembro – véspera da partida. Todos os gastos são custeados e de responsabilidade da NFL, que irá pagar cerca de 750 mil dólares para usufruir das instalações no dia 6 de setembro. A data foi, inclusive, selecionada a dedo, já que o Corinthians não precisará utilizar o estádio em função da data Fifa.

Eagles e Packers chegam ao Brasil na quarta-feira e farão seus respectivos treinamentos na quinta-feira, na véspera da partida. A franquia de Philadelphia terá suas atividades no campo de jogo, enquanto Green Bay trabalhará no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Nesta próxima semana, até domingo, a NFL prepara uma série de atividades na cidade e também trabalhará para ter o estádio pronto para a partida.

Neo Química Arena será Arena Corinthians

Quando Augusto Melo ganhou a eleição, o presidente buscou entender junto com a NFL as cláusulas e especificidades do contrato. À época, foi acordado que o naming right do estádio não seria divulgado pela liga, assim como quaisquer outras ações comerciais que o Corinthians tenha. Foi oferecido à Hypera Pharma, detentora dos direitos do estádio, que a marca pagasse um valor a mais para que pudesse expor “Neo Química” nas divulgações da NFL, mas foi rejeitado.

Essa é a regra para as partidas internacionais na NFL, que acontecerão neste ano também na Inglaterra e Alemanha. O contrato assinado entre a liga e a Corinthians prevê que o estádio seja cedido para o uso durante a semana da partida – que começa nesta segunda-feira, 2, na prática. A liga não pode fechar outro acordo de naming right, no entanto. Na prática, o estádio volta a ser chamado simplesmente por Arena Corinthians, nome que recebeu até setembro de 2020.

Sem cores verdes

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A uma semana da primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil, o Philadelphia Eagles, mandante da partida na Neo Química Arena, revelou o uniforme que utilizará no confronto com o Green Bay Packers. A franquia, que tem o verde como cor predominante, utilizará uma combinação inédita, de preto e branco. Ainda haverá detalhes em verde, no uniforme, mas o alvinegro será predominante. “Vocês nunca viram esse combo”, escreveu a franquia da Philadelphia em suas redes sociais. Eagles e Packers adotam o verde como cores principais em seus uniformes e logos. O Corinthians, dono do estádio, ‘abomina’ a cor no entanto, em função da rivalidade com o Palmeiras. Na Neo Química Arena, à exceção do gramado, não há menção a cor. A mudança do uniforme da franquia surge após pedidos ‘informais’ de Augusto Melo, presidente do Corinthians, e polêmicas envolvendo os próprios jogadores do time de futebol americano.

Philadelphia Eagles utilizará uniforme preto e branco na partida contra o Green Bay Packers. Foto: Divulgação/ Philadelphia Eagles

A camisa será branca, com apenas os números em tons verdes. Já a calça e o capacete serão pretos, com detalhes em branco. Na temporada regular, em partidas como mandante nos Estados Unidos, o Philadelphia Eagles costuma utilizar seu uniforme principal, em que o verde é predominante.

O Corinthians não teria poder de decisão para mandar os Eagles alterarem seu uniforme para a partida. A escolha partiu da franquia, após conversas entre as partes, como havia informado o Meu Timão, ainda em abril. A NFL também não obrigou a alteração do lado dos Eagles. A reportagem do Estadão entrou em contato com o clube sobre a troca do uniforme, que garantiu que não houve uma solicitação formal para que o preto e branco fosse adotado.