Nigéria x Brasil no futebol feminino nas Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino faz a sua estreia nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta quinta-feira, contra a Nigéria. Após o vexame na Copa do Mundo Feminina de 2023, a Seleção busca recuperar a confiança do torcedor. Os Jogos Olímpicos são a primeira competição oficial do treinador Arthur Elias, que vai contar, pela última vez, com a presença de Marta, que já anunciou que este será seu último ano pela Seleção Brasileira.

Duas medalhas de prata, em 2004 e 2008, marcam a melhor participação da Seleção nas Olimpíadas. Em Tóquio 2020 o Brasil foi eliminado nas quartas de final, pelo Canadá, nos pênaltis, após empate de 1 a 1. Do outro lado, as nigerianas vêm embaladas por uma boa participação na Copa do Mundo, em que foram vazadas apenas em 1 partida das 4 em que disputaram.

Veja onde assistir ao jogo entre Nigéria e Brasil pelas Olimpíadas de Paris 2024 Foto: Arte/Estadão

Brasil e Nigéria estão no grupo C, ao lado de Espanha e Japão que também se enfrentam nesta quinta-feira, um pouco mais cedo, às 12h. A primeira fase é dividia em três grupos (A, B e C), com quatro equipes cada. Elas se enfrentam em jogo único e se classificam para a próxima fase as duas seleções que somarem mais ponto em cada grupo, e os dois melhores terceiros colocados.

NIGÉRIA X BRASIL: SAIBA TUDO SOBRE BRASILEIRA NO FUTEBOL FEMININO NAS OLIMPÍADAS DE PARIS 2024

Data: 25/07/2024

25/07/2024 Horário: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília) Local: Stade de Bordeaux, Bordeaux (França)

ONDE ASSISTIR A NIGÉRIA X BRASIL AO VIVO

Globo (TV aberta)

(TV aberta) SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Globoplay (streaming)

(streaming) CazéTV (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

BRASIL: Lorena; Antônia, Thais Ferreira, Rafaelle e Tamires; Marta, Yaya e Duda Sampaio; Ludmila, Adriana e Gabi Nunes. Técnico: Arthur Elias.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA NIGÉRIA

NIGÉRIA: Nnadozie; Ohale, Okeke, Alozie e Blessing Demehn; Christy Ucheibe, Abiodun, Rasheedat Ajibade; Jennifer Echegini, Uchenna Kanu e Chinwendu Ihezuo. Técnico: Randy Waldrum.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NIGÉRIA E BRASIL