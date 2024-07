O que se sabe sobre ataques na França no dia da Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris?

Um ataque criminoso é a hipótese levantada pelas autoridades francesas. O ministro dos Transportes, Patrice Vergriete, afirmou para a imprensa local que as investigações estão em andamento. “Podemos imaginar que se trata de um ato criminoso”, completou.

Em postagem no “X”, antigo Twitter, o ministro disse que as equipes estão trabalhando para fazer com que a circulação dos trens volte à normalidade “o mais rápido possível”. Com as estações de trens lotadas, por conta de cancelamentos e atrasos, o chefe da polícia de Paris, Laurent Nunez, disse à Radio France Info, disse que vai enviar reforços para os locais.