Olimpíadas 2024: Almir dos Santos avança à final do salto triplo com quinta melhor marca geral

O Brasil está na final da disputa do salto triplo nas Olimpíadas de Paris-2024. Almir dos Santos fez a quinta marca geral da semifinal nesta quarta-feira e conseguiu a vaga na decisão, marcada para as 15h13 de sexta-feira. O brasileiro queimou sua primeira tentativa, mas alcançou bons 17,06m na segunda tentativa, se colocando em terceiro no Grupo A.

À frente de Almir na bateria, ficaram o espanhol Jordan Diaz Fortun (17,24m) e Fabrice Zango, de Burkina Faso (17s16m). Apesar de não alcançar os 17,10m que garantiam vaga direta, o brasileiro se garantiu por superar sete concorrentes na busca geral pelas 12 vagas.

Almir dos Santos está na final do salto triplo em Paris. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

Nas semifinais dos 110m com barreiras, o País teve dois representantes e sequer chegou perto dos oito finalistas. Rafael Pereira bateu logo nas duas primeiras barreiras e acabou perdendo tempo, ficando em último em sua bateria. Na terceira e última série, Eduardo Rodrigues largou mal e cruzou no sexto lugar, também fora da disputa por medalhas, com 13s44.