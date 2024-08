Olimpíadas: atleta de Cascavel presta solidariedade à cidade de onde partiu voo que caiu em Vinhedo

A canoísta Ana Paula Vergutz mandou um recado para Cascavel (PR) após encerrar sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Natural da cidade do Oeste paranaense, ela se solidarizou com a população do município de onde partiu a aeronave ATR-72-500, da Voepass Linhas Aéreas, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 9.

“Primeiramente, eu queria mandar meus sentimentos ao pessoal de Cascavel, ontem avião que caiu lá [em Vinhedo]. Queria mandar essa solidariedade a eles”, disse Ana Paula à Cazé TV logo após disputar a semifinal do caiaque individual (K1) 500m.

Ana Paula Vergutz chegou até as semifinais do K1 500m feminino, mas não avançou à final. Foto: Wander Roberto/COB

PUBLICIDADE Ao final da entrevista, a repórter se juntou à atleta em comoção pelo acidente aéreo. “A Ana Paula mandou seu recado para a galera de Cascavel. Aconteceu uma fatalidade na aviação. É importante deixarmos nossos sentimentos tanto para a população de Cascavel, quanto para todos os familiares”, disse. O narrador André Marques completou: “Nosso carinho e nossa solidariedade com as famílias enlutadas por essa tragédia que tivemos no nosso País”. O voo PTB 2283, operado pela Voepass Linhas Aérea, saiu de Cascavel às 11h46, com destino ao Aeroporto de Guarulhos. Às 12h23, a aeronave ATR-72-500 chegou a 5 mil metros de altitude (15 mil pés), altura em que permaneceu até 13h21, quando começou a registrar perda de altitude. No minuto seguinte, foi perdido o contato com a torre.

Às 13h25, o Corpo de Bombeiros de São Paulo informou o envio das primeiras viaturas a Vinhedo, a 95km do destino da aeronave. 61 pessoas morreram, entre 57 passageiros e quatro tripulantes. É o acidente aéreo com maior número de vítimas desde 2007. Segundo a Voepass, o avião havia sido submetido à manutenção na noite anterior e estava com todas as condições de voo.

Ana Paula Vergutz melhora tempo em participação em Paris

A atleta enfatizou a melhora no desempenho obtido em diferentes fases que competiu na capital francesa “Consegui melhorar um pouco em relação à minha eliminatória e à semifinal. Acredito que tenha saído um tempo razoável. Agora é sair de cabeça erguida e com o dever cumprido”, avaliou, antes de fazer um incentivo para que mais mulheres procurem a modalidade: “Galera, do feminino, do caiaque, vamos! É muito bom estar aqui”.

Na bateria de qualificação, Ana Paula completou os 500m em 1m54s98, na quinta posição entre sete atletas. O resultado fez com que ela disputasse as quartas de final, quando fez 1m56s09, novamente no quinto lugar, agora de seis competidoras. Na semifinal, ela ficou em último de um grupo de oito canoístas, mas melhorou o tempo para 1m54s19.

Ana Paula treina no Clube de Regatas Cascavel, na sua cidade natal. Entre as principais conquistas da atleta, estão o ouro nos Jogos Sul-Americanos Cochabamba 2018, no K1 500m, e dois bronzes em Pan-Americanos (Toronto-2015 e Lima-2019).