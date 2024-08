Queda de avião em Vinhedo tem maior número de mortes desde 2007; relembre histórico de acidentes

O acidente aéreo desta sexta-feira, 9, em que um avião com 61 pessoas a bordo (57 passageiros e quatro tripulantes) caiu na cidade de Vinhedo (SP) é o pior do País, em número de mortes, desde 2007, quando um acidente com voo da TAM deixou 199 pessoas vítimas fatais. Inicialmente a informação era de 62 pessoas na aeronave da Voepass, posteriormente retificada pela empresa. Segundo a Voepass, a prefeitura de Cascavel e a Polícia Militar paulista, não houve sobreviventes.

PUBLICIDADE O voo de matrícula PTB 2283 saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e era operado pela VOEPASS Linhas Aéreas (antiga Passaredo). A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na investigação. A Polícia Federal (PF) também está investigando o caso. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) está a caminho de Vinhedo para acompanhar a operação de resgate.

Desde 2000, o Brasil registrou 10 acidentes aéreos com mais de dez mortes, de acordo com o Cenipa. No período, também houve o acidente com o voo AF447 que decolou do Rio com destino a Paris, e que deixou 228 mortos. Embora não tenha ocorrido no Brasil, já que o avião caiu no Oceano Atlântico, o acidente vitimou muitos brasileiros.

2002: acidente em Rio Branco deixou 23 mortes

Em 30 de agosto de 2002, um avião da Rico Linhas Aéreas caiu em Rio Branco (AC), deixando 23 mortos.

2004: acidente na Floresta Amazônica, com 33 mortes

Em 14 de maio de 2004, um voo da Rico Linhas Aéreas caiu na Floresta Amazônica, a 40 km de Manaus, e ocasionou 33 mortes.

2006: acidente em Rio Bonito, com 19 mortes

Em 31 de março de 2006, um acidente em Rio Bonito (RJ) aconteceu após um avião da TEAM bater no pico da Pedra Bonita e explodir, matando 19 pessoas.

Publicidade

2006: acidente na Serra do Cachimbo, com 154 mortes

Acidente com boeing 737-800 na Serra do Cachimbo em setembro de 2006 Foto: Força Aérea Brasileira

Em 29 de setembro de 2006, um voo da Gol, que ia de Manaus para o Rio de Janeiro, desintegrou no ar em Serra do Cachimbo (PA). Todos os seus 154 passageiros e tripulantes foram mortos.

2007: acidente em São Paulo, com 199 mortes

Em 17 de julho de 2007, um avião da TAM não conseguiu pousar na pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e bateu no prédio da TAM Express, resultando em 199 óbitos.

2009: acidente em Manacapuru, com 24 mortes

Em 07 de fevereiro de 2009, um avião da Embraer sofreu uma pane e caiu em Manacapuru (AM), deixando apenas quatro sobreviventes e 24 pessoas mortas.

2011: acidente em Recife, com 16 mortes

Em 13 de julho de 2011, falhas técnicas seguidas de falhas humanas levaram à queda da aeronave da Noar, em Recife (PE), provocando a morte de 16 pessoas.

2023: acidente em Barcelos, com 14 mortes

Em 16 de Setembro de 2023, um avião de pequeno porte da Embraer com turistas caiu na na região de Barcelos (AM), e deixou 14 mortos.

2023: acidente em Rio Branco, com 12 mortes

Avião cai e deixa 12 mortos no Acre. O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo Foto: Corpo de Bombeiros do Acre

Em 29 de outubro de 2023, um voo da Cessna caiu logo após descolar, em Rio Branco (AC), deixando 12 mortos.