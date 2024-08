Como a CazéTV se tornou preferida entre o público jovem e bate recordes no mundo nas Olimpíadas

A inclusão da CazéTV como opção para acompanhar as Olimpíadas de Paris ocorreu graças à uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB). Além da transmissão dos eventos, o canal do Youtube também contou com programas específicos, como resumo das competições do dia, vídeos que podem ser acessados a qualquer momento via internet.

Mais que uma alternativa, a CazéTV proporcionou ao espectador o consumo do conteúdo olímpico de uma forma mais descontraída, com linguagem informal e bem-humorada. Além disso, diversos foram os convidados que participaram das transmissões. Dentre eles, o comediante Hélio de la Peña, o surfista Pedro Scooby, e a jornalista Fernanda Gentil, que foi elogiada nas redes sociais por sua crônica no dia em que Rebeca Andrade venceu Simone Biles na disputa pelo ouro do solo da ginástica.