Olimpíadas 2024: atleta que reclamou de medalha pode receber outra; entenda

A indignação do skatista americano Nyjah Huston com o material da medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 parece ter surtido efeito. Depois de ter se queixado nas redes sociais que, poucos dias após a conquista, a medalha estava com manchas escuras, um porta-voz de Paris 2024 afirmou à revista americana Time que todos os atletas que tiverem reclamações sobre o produto iriam receber novos.

Ao veículo, o porta-voz contou que o relato de Huston chegou até eles, e que já estão tomando as providências necessárias para resolver o problema. “Paris 2024 está trabalhando em estreita colaboração com a Monnaie de Paris, a instituição encarregada da produção e controle de qualidade das medalhas, e junto com o Comitê Olímpico Nacional do atleta em questão, a fim de avaliar a medalha para entender as circunstâncias e a causa do dano.” disse à Time.

Nyjah Huston pode receber outra medalha depois de reclamar da qualidade do material Foto: Odd Andersen/AFP

“Parece ter ido para a guerra”

PUBLICIDADE Dez dias depois de ter conquistado a medalha de bronze no skate park masculino, Nyjah Huston gravou um vídeo nas redes sociais mostrando como tinha ficado a medalha após ter ficado em contato com a própria pele e de ter sido usada pelos amigos do skatista. “As medalhas olímpicas são bonitas quando estão novas. Precisam melhorar a qualidade das medalhas olímpicas”, reclamou o atleta. “A medalha parece ter ido para a guerra e voltado”, completou. As medalhas de bronze são formadas por uma mistura de cobre, zinco e estanho, e o contato com o oxigênio presente no ar pode causar danos ao material, se ele estiver desprotegido. A qualidade dos produtos usados determina a rapidez do processo de deterioriazação.

Não é a primeira vez

Na Rio 2016 mais de 80 atletas americanos devolveram as medalhas conquistadas por estarem com defeito. O problema aconteceu majoritariamente com as medalhas de prata, e estima-se que 141 medalhistas tenham devolvido a original, pedindo a substituição por uma nova e sem arranhões, manchas ou outros estragos.