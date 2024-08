Olimpíadas 2024: Brasil vive dia de tensão, mas continua atrás do recorde de medalhas

Os fãs de esportes que acompanharam as Olimpíadas de Paris 2024 nesta quarta-feira, 7, sofreram com a angústia provocada pelas disputas protagonizadas por atletas brasileiros. Entre pódios, viradas, classificações e eliminações, o dia foi repleto de emoções nos Jogos Olímpicos.

PUBLICIDADE Com 14 medalhas conquistadas — duas de ouro, cinco de prata e sete de bronze —, o sonho do recorde olímpico continua vivo. A meta a ser superada é de 21, alcançado em Tóquio-2020. O grande resultado do Brasil no dia de hoje se deu no skate park. Augusto Akio, o Japinha, conquistou o bronze na categoria masculina e aumento a quantidade de medalhas do País. Já Alison dos Santos, o Piu, assustou a torcida brasileira com um terceiro lugar em sua bateria.

Augusto Akio, o Japinha, é medalhista olímpico pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Foto: Luiza Moraes/COB

O atleta, que é um dos favoritos ao pódio dos 400 metros com barreiras, não fez uma boa prova e teve de esperar os resultados de outras baterias para garantir a classificação. No final, o tempo de Piu foi o suficiente e o velocista correrá na final da categoria.

Outro momento de tensão ocorreu no vôlei de praia feminino. Ana Patrícia e Duda sofreram contra as letãs Tina e Anastasija e, apesar do placar elástico de 2 sets a 0 ao final do jogo, a partida não foi nada fácil. Após uma primeira etapa complicada, as brasileiras dominaram o jogo e garantiram a classificação para a semifinal do torneio.

Nas águas, um pouco de tranquilidade. Isaquias Queiroz avançou para as semifinais da categoria C1 1000m (canoa) ao se classificar em segundo lugar nas quartas de final. Já na categoria C2 500m, a dupla brasileira, formada por Queiroz e Jack Godmann, avançou para as semifinais após disputar a repescagem.

Por fim, Almir Júnior fez história e avançou para a final do salto triplo. Fazia 16 anos que o Brasil não disputava a decisão da modalidade. Em Pequim 2008, Jadel Gregório terminou a competição em quinto lugar.

Resultados do Brasil nas Olimpíadas de Paris nesta quarta-feira, 7/08:

Atletismo

Caio Bonfim e Viviane Lyra - maratona de marcha atlética revezamento misto - 7ª posição geral .

- maratona de marcha atlética revezamento misto - . Fernando Ferreira - salto em altura masculino - classificação - eliminado na 15ª posição .

- salto em altura masculino - classificação - eliminado na . Jucilene Sales de Lima - lançamento de ardo feminino - eliminada na 14ª posição .

- lançamento de ardo feminino - . Eduardo Rodrigues - 110m com barreiras masculino - 20º lugar, eliminado .

- 110m com barreiras masculino - . Rafael Pereira - 110m com barreiras masculino - 24º lugar, eliminado .

- 110m com barreiras masculino - . Almir dos Santos - salto triplo masculino - classificado à final .

- salto triplo masculino - . Alison dos Santos - 400m com barreira masculino - 4º lugar geral, classificado à final .

- 400m com barreira masculino - . Matheus Lima - 400m com barreira masculino - 16º colocado, eliminado .

- 400m com barreira masculino - . Renan Correa - 200m masculino - eliminado.

Canoagem velocidade

Ana Paula Vergutz - caiaque individual (K1) - 500m feminino - classificada à semifinal na 4ª posição da bateria.

- caiaque individual (K1) - 500m feminino - na 4ª posição da bateria. Vagner Júnior Souta - caiaque individual (K1) - 1.000m masculino - classificado às quartas de final na 4ª posição da bateria.

- caiaque individual (K1) - 1.000m masculino - na 4ª posição da bateria. Isaquias Queiroz - canoa individual (C1) - 1.000m masculino - classificado à semifinal na 2ª posição da bateria.

- canoa individual (C1) - 1.000m masculino - na 2ª posição da bateria. Mateus Nunes Bastos dos Santos - canoa individual (C1) - 1.000m masculino - eliminado nas quartas de final.

Vela

Bruno Lobo - kite masculino (provas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) - 7º lugar, avançou à semifinal .

- kite masculino (provas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) - . João Siemsen e Marina Mariutti Arndt - multicasco misto - ADIADO .

- multicasco misto - . Henrique Duarte Haddad e Isabel Swan - dinghy misto - ADIADO .

Skate park

Pedro Barros - terminou em 4º lugar .

- . Augusto Akio - 3º lugar geral, medalha de bronze .

- . Luigi Cini - caiu e não pontuou.

Tênis de mesa