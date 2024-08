Olimpíadas 2024: Kobra reproduz foto icônica de Gabriel Medina; veja imagens

A imagem original foi capturada por Jerome Brouillet, fotografo francês de 39 anos. Natural de Marselha, litoral da França, Brouillet reside hoje em dia no Taiti, na Polinésia Francesa, local onde as provas do surfe têm sido disputadas nessas Olimpíadas.

A onda surfada por Medina no confronto contra o japonês Kanoa Igarashi lhe rendeu nota 9.9, a maior registrada na história do surfe olímpico. Após sair do tubo, o brasileiro foi fotografado por Brouillet. A foto ganhou o mundo e viralizou nas redes sociais.