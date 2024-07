Olimpíadas 2024: Quem é Larissa Pimenta, judoca que eliminou medalhista de Tóquio e vice-mundial

O domingo começou bem para o Brasil no Judô, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A brasileira Larissa Pimenta se classificou para as quartas de final na categoria até 52kg, após derrotar a atual medalhista olímpica de bronze em Tóquio, a britânica Chelsie Giles. Essa foi a segunda luta de Larissa, na primeira, ela venceu com facilidade Djamila Silva, do Cabo Verde.

Larissa Pimenta está classificada para as quartas de final no judô feminino Foto: LUIS ROBAYO

PUBLICIDADE Nas Olimpíadas de Tóquio 2020 Larissa já havia surpreendido ao fazer parte da delegação no lugar de Sarah Menezes, campeã olímpica em Londres 2012. A judoca se firmou durante os anos seguintes e hoje é um dos principais nomes do judô brasileiro. Natural de São Paulo, Larissa tem duas medalhas em Grand Slam, o segundo torneio mais importante da modalidade (um bronze em 2023 e uma prata em 2024. Além disso, ela é a atual campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2023 e ocupa a décima posição do ranking mundial.

A brasileira também escapou de uma pedreira: a atual campeã olímpica, a japonesa Uta Abe foi eliminada da competição. Ela perdeu nas oitavas de final para Diyora Keldiyorova, do Cazaquistão, atual número um do ranking na categoria.