Aos 31 anos, Kristen conquistou o ouro no ciclismo de estrada na capital francesa. Isso representou a quebra de um tabu de 40 anos. A última campeã dos Estados Unidos na modalidade havia sido Connie Carpenter-Finney, em Los Angeles-1984. Parece ser uma história do acaso quando é acrescentada a informação de que a ciclista só foi convocada porque sua colega Taylor Knibb desistiu da sua participação para focar no triatlo.

Mas não foi acaso. Em 2017, a norte-americana vivia em Nova York e se inscreveu em uma aula de bicicleta no Central Park. Ela mal sabia calçar as sapatilhas de ciclismo. “Participar nos Jogos Olímpicos era o maior sonho que eu tinha desde os oito anos, quando vi a competição em Sidney. E agora é um sonho que se tornou realidade. Continuo a olhar para aquela faixa na chegada e a pensar como o meu nome foi parar ali”, confessou ela após o título, no último domingo, 4. Se era pouco, ela ainda integrou a equipe americana campeã olímpica na prova do ciclismo de pista em perseguição, novamente com o ouro, na quarta-feira, 7.