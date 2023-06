Orcas atacam barco em competição em Gibraltar; veja vídeo e entenda o comportamento

A Ocean Race, maior prova de vela do mundo, passou por um momento de tensão durante uma das etapas da temporada nesta semana: um ataque de orcas às embarcações das equipes JAJO e Mirpuri Trifork Racing. Não houve feridos, mas as cenas e o episódio levaram temor aos tripulantes.

O ataque das baleias aconteceu nesta quinta-feira, por volta das 14h50 local, no Oceano Atlântico, a oeste de Gibraltar, pequena ilha e território ultramarino britânico na costa sul da Espanha. Não houve feridos ou danos materiais relevantes às embarcações. Em vídeos registrados pelas câmeras da competição é possível ver que golfinhos empurraram e morderam os lemes da embarcação, do modelo VO65.

“Há 20 minutos, algumas orcas nos atingiram. Três orcas vieram direto para nós e começaram a bater nos lemes”, afirmou Jelmer van Beek, capitão do Team JAJO, após o incidente. “É incrível ver as ‘baleias assassinas’, animais lindos, nos atacando, mas foi um momento perigoso para a equipe. Tiramos as velas e diminuímos a velocidade do barco o mais rápido possível, e felizmente, depois de alguns ataques, elas sumiram. Foi um momento assustador.”

Apesar de serem conhecidas como “baleias assassinas”, as orcas são membros da família dos golfinhos de maior porte e são predadores versáteis com peixes, aves e tubarões em sua dieta. Elas receberam informalmente o título de baleias porque, no passado, todos os animais marítimos de grande porte eram chamados assim.

A região onde ocorreu o ataque é famosa por essas ocorrência. No Estreito de Gibraltar, já foram registrados 54 ataques neste ano, dos quais 13 resultaram em danos graves às embarcações. Segundo a revista Marine Mammal Science, este comportamento se dever a dois aspectos: terem sofrido danos de algum embarcação e assim os atacam para evitá-los ou por se tratar de uma simples brincadeira do animal.