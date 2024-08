Olimpíadas: brasileiro do salto triplo fica em 11º, mas pede namorada em casamento e emociona Paris

O lugar no pódio não veio, mas Almir Junior marcou seu nome na história dos Jogos Olímpicos 2024 e levou a medalha de ‘homem mais romântico’ de Paris. Pouco tempo depois de perder na primeira etapa da final do salto triplo, o atleta surpreendeu a namorada Talita Ramos com um pedido de casamento na frente de mais de 80 mil torcedores que acompanham as provas do atletismo no Stade de France.

Ajoelhado no meio da pista de corrida, Almir Junior sacou do bolso uma caixinha com a aliança e pediu a mão de Talita. Emocionada, a influenciadora, que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, encarou o telão do estádio e tentava entender o que estava acontecendo.

Brazil's Almir dos Santos competes in the men's triple jump final of the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on August 9, 2024. (Photo by Ben STANSALL / AFP) Foto: Ben Stansall/BEN STANSALL

Ao fundo, a torcida foi ao delírio e levantou para aplaudir os agora noivos. No fim, em entrevista ao canal Cazé TV, o brasileiro brincou com a surpresa para a namorada: "Sou o último romântico". Almir confirmou que a ideia já tinha sido pensada há algum tempo e entendia que essa era uma forma de retribuir o apoio e carinho da companheira ao longo da jornada de preparação das Olimpíadas.

“Eu já tinha pensado nisso, desde quando passou pela minha cabeça o pedido sabia que não existia outro lugar que não a Olimpíada. Família faz muita diferença, a Talita segurou a barra em casa, a gente deu tudo o que podia, tanto eu quanto ela. Não poderia deixar de retribuir, deixar de fazer com que ela tivesse uma experiência dessa, ainda mais porque ela vai estar vivendo isso pelos próximos quatro anos de novo porque não vou desistir”, declara.

Se o resultado na pista não veio, o atleta confirma diz que é a coroação de um outro trabalho, o do seu relacionamento. “Ali foi a coroação de um outro trabalho, de uma mulher que estava do meu lado, que me abraçou, apoiou, foi minha base e estrutura, e não podia deixar isso passar em branco. A gente vê a vida do atleta na pista, mas tem uma vida fora. Uma vida com esforço, muita dedicação, sacrifícios, e quem mais sofre é a família”.

“Final foi pouco”

Almir Junior também falou sobre seu desempenho na final do salto triplo. Apesar de ter se classificado para a final, não conseguiu passar para a segunda etapa dps saltos e foi eliminado ainda na primeira parte, composta por três saltos. Na zona mista, ressaltou que está em fase de construção de uma nova estratégia na modalidade e que não se sente 100% confortável na aplicação deste trabalho na pista.

“Um pouco frustrado. Foi muito trabalho e investimento, me dediquei muito, e o resultado não saiu como o esperado. Acho que pequei um pouco pelo excesso, estou construindo ainda um novo salto e comecei um trabalho do zero. Ainda não estou pronto para colocar toda a vontade que tenho aqui dentro. Sabia que seria uma final muito forte, para ter mais saltos teria que arriscar e sair da minha zona de conforto, então eu arrisquei. As pessoas dizem “mas você é finalista olímpico”... mas desculpa, mas isso não é o bastante. Eu quero mais”, dispara.