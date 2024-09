Por que barulho da torcida brasileira incomodou jogadores da NFL em São Paulo

Neste esporte, um dos grandes trunfos do time da casa é ter o silêncio da torcida enquanto a equipe está atacando. Isso porque a comunicação é feita entre técnicos e o quarterback via rádio, com um fone de ouvido que fica dentro do capacete do QB, que é o maestro do ataque.

Se houver muito barulho, essa comunicação pode não ficar clara, e o jogador não ouvir a chamada certa em campo e consequentemente ser obrigado a gastar um pedido de tempo ou não colocar a bola em jogo antes do cronômetro de posse de bola estourar, consequentemente perdendo jardas.