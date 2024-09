Packers x Eagles: NFL em São Paulo tem ‘invasão’ americana, arena colorida e múltiplas torcidas

Pela primeira vez, a Neo Química Arena, casa do Corinthians, ficou verde. Mesmo com a National Football League (NFL) e o Philadelphia Eagles entendendo o peso da rivalidade com o Palmeiras, o clube alvinegro não pode evitar a onda de jerseys verdes – nome do uniforme do futebol americano – de Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, que se enfrentam nesta sexta-feira, 6, no estádio.

O clima da primeira partida da NFL, principal liga de futebol americano no País, é de festa. O verde das equipes se mistura com a cor das outras 30 franquias. New England Patriots, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys e Miami Dolphins são alguns dos uniformes mais comuns de serem encontrados pelos arredores da Neo Química Arena. As cabeças de queijo, dos torcedores dos Packers, e de águia, também são comuns nas arquibancadas. No envelopamento do estádio, amarelo e preto são as cores mais comuns.

Henrique Ortiz, 21 anos, é um destes torcedores “neutros”, que vieram apenas para apreciar o futebol americano. Torcedor dos 49ers, não pensou duas vezes em comprar o ingresso assim que a partida foi anunciada, em dezembro de 2023. “Desde o primeiro momento, já sabia que viria”, conta.

Torcedores dos Eagles marcam presença com fantasias durante o jogo. Foto: Fernando Llano/AP

PUBLICIDADE Mesmo os altos preços dos ingressos, que chegaram a custar até R$ 2.520,00, não afastaram os fãs de futebol americano, que esperam há décadas por este momento. As mais de 45 mil entradas já estão esgotadas desde junho. “Achei que não ia conseguir vir”, relata Vitor, 23 anos, que veio de Sorocaba só passa essa partida. Torcedor do Cincinatti Bengals, ele só comprou seu ingresso mais tarde, depois que uma pessoa próxima o revendeu. Quando as vendas foram realizadas, em maio, os ingressos se esgotaram em duas horas. Assim que os portões foram abertos, os gritos eufóricos, de uma massa de torcedores que acompanham há anos o esporte, foram observados por todo o bairro de Itaquera. Gritos em português, mas também em espanhol e inglês.

Isso porque não só os brasileiros vieram à Neo Química Arena nesta sexta-feira: de acordo com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Brasil observou um aumento de 133% na emissão de passagens aéreas dos Estados Unidos. A desvalorização do real frente ao dólar também favorece essa invasão americana – de torcedores, mas também de profissionais da imprensa.

Torcedores com camisa verde também marcam presença, mesmo a 'contragosto' do Corinthians. Foto: Murillo César Alves/ Estadão

Gabriel, 49 anos, nasceu em São Paulo, mas vive na Carolina do Norte desde a juventude. Entende o português, mas é um dos milhares de americanos que vieram ao País somente para acompanhar a partida inaugural de Packers e Eagles na temporada 2024/2025. É torcedor do Miami Dolphins e acompanha o esporte há, pelo menos, 15 anos. “Sabia da qualidade do estádio, então não tive dúvidas em vir para o País”, conta. Ele aproveitará a estadia para visitar outras áreas da cidade e volta à Carolina do Norte no fim deste mês.

Neo Química Arena contou com diversas torcidas para a primeira partida da NFL no Brasil. Foto: Murillo César Alves/ Estadão

Além dele, uruguaios, mexicanos, argentinos, entre outros, são algumas das nacionalidades vistas nas cabines de imprensa na Neo Química Arena. É a maior reunião étnica no estádio desde a Copa do Mundo de 2014, quando a arena recebeu a abertura daquele ano, entre Brasil e Croácia.

Loja da NFL é destaque

Assim como no NFL Experience e no NFL In Brasa, outros eventos que a liga já trouxe para o País, a partida desta sexta-feira também conta com uma série de ativações. Além do Troféu Vince Lombardi, dado à equipe que vence o Super Bowl, e os anéis de campeão da liga, chama a atenção a loja da NFL, com os produtos oficiais – como jerseys, jaquetas, camisetas e bonés.

Uma jaqueta dos Eagles, importada, é colocada à venda por R$ 4.260,00, mas há outras alternativas para o torcedor que deseja sair com uma lembrancinha do estádio. Além dos times que se enfrentam nesta sexta-feira, há produtos das outras 32 franquias, com preços menos exorbitantes. Camisetas de torcedor, por exemplo, podem sair por até R$ 200,00, enquanto as jerseys, uniformes que os jogadores utilizam no campo, R$ 1200,00.

Eagles e Packers são os grandes destaques na loja da NFL na Neo Química Arena. Foto: Murillo César Alves/ Estadão

Além dos anéis e do troféu do Super Bowl, fãs também poderão treinar suas habilidades com desafios de arremesso – tornando-se um quarterback por um dia – e tirar fotos com réplicas do logo de Eagles e Packers, assim como outras atrações e brindes, como tatuagens, faixas e adesivos, que são entregues, sem custos, àquele que tiver o ingresso no dia do jogo.

Todas essas atrações estão liberadas somente após a catraca, quando o fã de futebol americano já estiver próximo ao estádio.