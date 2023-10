Quantas vagas para a Olimpíada de Paris estão em disputa nos Jogos Pan-Americanos de Santiago?

Os Jogos Pan-Americanos 2023, em Santiago, no Chile, serão fundamentais para atletas que almejam competir na Olimpíada de Paris. Serão 21 modalidades com chances de classificação direta, além de outros 12 esportes com possibilidade de carimbar a vaga por meio de pontos no ranking ou índice olímpico. Segundo colocado no Pan de Lima, em 2019, o Brasil é um dos favoritos da edição chilena e pode ter uma série de atletas garantindo presença em Paris-2024.

Ao todo, 33 modalidades vão classificar competidores para os Jogos de Paris, oito a mais do que a edição anterior, um recorde segundo os organizadores do evento. Serão 100 vagas diretas, com outras 100 possibilidade de classificação indireta.

Boxe é o esporte no Pan de Santiago com mais vagas diretas às Olimpíadas. Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

“Este recorde de vagas em disputa para os Jogos Olímpicos permitirá reunir os atletas mais importantes do continente em diversos esportes”, diz Gianna Cunazza, diretora-executiva do Pan de Santiago.

O boxe é a modalidade que mais vai conceder vagas na Olimpíada de Paris, com 30, sendo 16 no feminino e 14 no masculino. Escalada e breakdance, modalidades estreantes nos Jogos Pan-Americanos, também vão classificar os medalhistas de ouro para Paris. Os Jogos Pan-Americanos também contam com 11 modalidades exclusivas: beisebol, boliche, esqui aquático, caratê, patinação artística, patinação de velocidade, pelota basca, raquetebol, softbol, squash, wakeboarding.

Confira as modalidades do Pan com vaga direta para a Olimpíada de Paris

Boxe: 30 vagas (16 no feminino, e 14 no masculino).

Breakdance: 2 vagas (uma para o time campeão masculino, e outra para o feminino).

Escalada Esportiva: 2 vagas.

Escalada desportiva em velocidade: 2 vagas.

Ginástica artística: 2 vagas (individual geral masculino e feminino).

Ginástica rítmica: 2 vagas (uma para individual e outra para grupo).

Handebol: 2 vagas (uma para o time campeão masculino, e outra para o feminino).

Hóquei: 2 vagas (equipe campeã masculina e feminina).

Hipismo CCE (Concurso Completo de Equitação): 2 vagas (primeira e segunda melhor equipe com melhor classificação dos Grupos Olímpicos FEI D e/ou E).

Hipismo (adestramento): 4 vagas.

Hipismo (salto): 6 vagas.

Nado artístico: 3 vagas.

Pentatlo moderno: 10 vagas (5 para cada categoria).

Polo Aquático: 2 vagas.

Saltos ornamentais: 4 vagas (vencedores masculinos e femininos do trampolim de 3 metros e plataforma de 10 metros).

Surfe: 2 vagas (uma para o time campeão masculino, e outra para o feminino).

Tênis: 4 vagas (campeão e vice das categorias masculina e feminina).

Tênis de mesa: 2 vagas.

Tiro com arco: 6 vagas.

Tiro esportivo: 18 vagas.

Vela: 22 vagas.

Continua após a publicidade

Modalidades no Pan que valem pontos ou aceitam índice olímpico