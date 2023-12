Quem é o fisiculturista de 19 anos que quebrou recorde de seis décadas de Arnold Schwarzenegger

O americano Anton Ratushnyi, de apenas 19 anos, quebrou o recorde de Arnold Schwarzenegger como fisiculturista mais jovem da história a receber um “cartão profissional”, espécie de autorização que permite ao atleta competir profissionalmente. A marca foi alcançada por ele neste fim de semana, ao vencer o Classic Physique Pro, título da divisão nacional do NPC no Texas, Estados Unidos.

Schwarzenegger fez carreira no fisiculturismo antes de se tornar um astro do cinema. O ator e ex-governador da Califórnia recebeu o título de Mister Universo, em 1967, com apenas 20 anos de idade. O protagonista de “O Exterminador do Futuro” deteve o recorde de fisiculturista mais jovem a receber um cartão profissional por seis décadas.

Anton Ratushnyi, de 19, é o fisiculturista mais jovem a conseguir 'cartão profissional'. Foto: Reprodução/Instagram/@anton_swl

Ratushnyi começou a se dedicar ao fisiculturismo há cerca de quatro anos. De lá para cá, ele abdicou da rotina de um adolescente comum para encarar treinos pesados exigidos por quem adota o bodybuilder como estilo de vida. O jovem atleta ostenta os seus músculos avantajados em sua conta oficial no Instagram, onde já tem mais de 200 mil seguidores.

“Com a superação de muitas adversidades no último ano, não consigo enfatizar o suficiente o quão importante é acreditar em si mesmo e permanecer fiel a si mesmo, não importa o que os outros pensam de você”, escreveu Ratushnyi, em postagem nas redes sociais. “Estou tão feliz por ter decidido seguir minha verdadeira paixão e não ter deixado a negatividade me afetar.”

Ao vencer o Classic Physique Pro, o americano terá mais chances de alavancar a carreira e participar de torneios importantes. Os fãs do fisiculturista pedem, agora, que ele participe do Mr. Olympia, principal competição da modalidade no mundo.

