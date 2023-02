Rebeca Andrade, Rafaela Silva e Ana Marcela Cunha aproveitam carnaval na avenida

A noite de sábado na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, foi mais dourada. Na segunda noite de desfiles das escolas de samba, as campeãs olímpicas Rebeca Andrade, Rafaela Silva e Ana Marcela Cunha marcaram presença no camarote MAR e aproveitaram o carnaval para acompanhar a festa na avenida.

Depois de conquistar o primeiro ouro da história do Brasil em Jogos Olímpicos na ginástica artística, em Tóquio 2020, ser a atleta mais completa do mundo da modalidade e ter sido eleita a atleta do ano pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) em 2022, Rebeca Andrade se prepara para um ano um pouco diferente.

Não contando mais com a música “Baile de Favela” nas apresentações de solo, a brasileira vem se dedicando aos treinos das novas séries dos aparelhos e aproveitou uma folga para cair na Marquês de Sapucaí.

Rebeca Andrade foi o grande destaque do ano de 2022 no esporte olímpico brasileiro. Foto: Phil Noble/ Reuters

Já Rafaela Silva mal chegou ao Brasil e foi para o carnaval. A judoca campeã olímpica na Rio 2016 esteve com a seleção brasileira de judô na disputa do Grand Slam de Tel Aviv na última semana e acabou com o quinto lugar. Antes disso, Rafaela conquistou a medalha de prata em um Grand Prix realizado em Portugal. Após mais de um mês fora do país em treinos e competições, a judoca do Brasil foi curtir a noite com as escolas de samba no Rio de Janeiro.

Já Ana Marcela Cunha, considerada por muitos a maior atleta da história da maratona aquática e campeã olímpica da modalidade em Tóquio, aproveita a reta final da recuperação de uma cirurgia no ombro para relaxar.