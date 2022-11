Richarlison ultrapassa 10 milhões de seguidores após golaço na estreia do Brasil na Copa

Publicidade

Craque dentro e fora do campo, Richarlison não só garantiu a vitória do Brasil por 2 a 0 contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo no Catar, como também conquistou milhões de novos admiradores após a partida. O perfil oficial do jogador no Instagram ultrapassou a marca de 10 milhões de seguidores na noite desta quinta-feira, 24.

Antes do jogo, o camisa 9 tinha pouco mais de 7 milhões de seguidores em sua conta na rede social. Em poucas horas, mais de 3 milhões de novos seguidores chegaram ao perfil. E o número segue aumentando. No momento da publicação desta matéria, ele contabiliza 10,6 milhões.

Após vitória sobre a Sérvia com gols marcados por Richarlison, atacante chega à marca de 10,6 milhões de seguidores no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

No Twitter, o sucesso do atacante também foi reconhecido: ele passou de pouco menos de 700 mil seguidores antes do jogo para 1,1 milhão após a partida. Os termos ‘Richarlison’ e ‘Pombo’ ficaram na lista dos assuntos mais comentados na rede social.

A admiração dos brasileiros pelo ‘Pombo’ é justificada. Foi ele quem marcou os dois gols da vitória da Seleção de Tite sobre a Sérvia. Especialmente o segundo lance de Richarlison chamou a atenção nas redes sociais. Isso porque o jogador decidiu fazer um ‘voleio’ e cravar a bola na rede, sem chances para a defesa. A acrobacia já vinha sendo treinada pelo artilheiro ainda nas atividades da equipe em Turim, na Itália, em preparação para a Copa.

Um vídeo que mostra a comparação entre o lance do treinamento e o golaço desta quinta-feira foi, inclusive, compartilhado pelo próprio Richarlison em sua conta no Instagram logo depois do jogo. “Como diria o poeta: treino é treino; jogo é jogo!”, brincou na legenda.

Um pouco antes, ele também publicou uma foto do momento exato do ‘voleio’ que garantiu o segundo gol. “É o pombo, a tropa do pombo”, escreveu o jogador, fazendo referência ao apelido que ganhou em 2018, após viralizar uma dança ao som da música ‘Dança do Pombo’. Desde então, os gols do jogador capixaba passaram a ser comemorados com esse “passinho”.

Somente essa publicação no Instagram após a vitória já conta com mais de 156 mil comentários. O mesmo clique foi compartilhado incansavelmente pelos brasileiros nas redes sociais desde então, em celebração à primeira vitória e com expectativa para os próximos embates que podem decidir a busca do Brasil pelo Hexacampeonato.

O próximo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar será na segunda-feira, 28, a partir das 13h, contra a Suíça, ainda na fase de grupos.

