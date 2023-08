Duílio é criticado pela torcida por vender jogadores e ‘trair’ Luxemburgo: próximo a sair é Murillo?

O Corinthians está detonando o trabalho de Vanderlei Luxemburgo ao vender jogadores titulares do time em meio a uma temporada de provocação e reconstrução da equipe, ainda em risco de rebaixamento no Brasileirão. O presidente Duílio Monteiro Alves não vai segurar jogadores, tampouco renovar contratos em fim de vigência. O dinheiro, ou a falta dele, tem falado mais alto no Parque São Jorge. E não há como impedir as vendas pela necessidade de reforçar o caixa, pagar contas, reduzir dívidas, tudo o que estamos cansados e até acostumados a ouvir nas gestões dos clubes de futebol. Murillo é a bola da vez. O clube quer R$ 100 milhões pelo zagueiro de 21 anos.

O Corinthians vive no fim do ano a escolha de um novo presidente para o lugar de Duílio. Fazer dinheiro em ano eleitoral é uma conduta comum nas associações esportivas para a sucessão.

Luxemburgo chegou em um Corinthians de terra arrasada. Nem capim crescia no clube. Após alguns meses, de grão e grão, o treinador acertou o time de modo a torná-lo, ao menos, mais competitivo. Não fez milagres, mas tirou leite de pedra que seus antecessores não conseguiram, e com os mesmos atletas. Quando tudo estava avançando, ele foi ‘derrubado’ com a venda autorizada de alguns atletas.

Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, vive seus últimos meses à frente do clube: eleições para o cargo acontecem no fim do ano

O primeiro a pular fora foi Róger Guedes, camisa 10 do time e até então o principal jogador ao lado de Renato Augusto. Guedes diz que queria ficar ao menos para a decisão da Copa do Brasil com o São Paulo, mas não foi autorizado pelos compradores, tampouco pelo presidente do Corinthians, com a possibilidade de perder o negócio. O atacante foi para o Catar. Ele chegou a gravar um vídeo dizendo que sempre foi seu sonho atuar naquele país. Virou piada.

Luxemburgo tomou a primeira pancada, mas não se abalou. Promoveu Adson, que já vinha entrando e saindo do time. Ele foi titular do Corinthians em seis das sete partidas após a venda de Róger Guedes. Nesta semana, após vitória contra o Estudiantes, Adson também foi embora. Vai atuar no Nantes, da França. A negociação já estava em curso até Duílio autorizar sua venda.

O clube vai ganhar R$ 25 milhões por 50% do contrato do atacante. O clube ainda ficará com 20% para futuras negociações. Adson já era dono de 30% dos seus direitos federativos. Ele tem 22 anos e pode ser renegociado na Europa. Se isso acontecer, o Corinthians ganha mais um pouquinho. No caso de Róger Guedes, o jogador era dono de 60% do seu próprio contrato. O Corinthians tinha 40%. O clube ficou com R$ 20 milhões, sendo que a maior parte dos R$ 55 milhões foi para o bolso do atacante.

Luxemburgo também não teve o que fazer nesse caso. Só tem a lamentar porque o time que conseguiu formar está derretendo e pode ter novas baixas até o fim deste mês e começo de setembro. A bola da vez é o zagueiro Murillo, de 21 anos. Titular da zaga ao lado de Gil, o jogador está na mira de dois clubes da Europa: o inglês Nottingham e o italiano Torino.

Como os dois interessados são da Europa, a janela fecha no fim do mês apenas. Até lá, os agentes do zagueiro pretendem ter uma resposta. O Corinthians não fará objeção se o dinheiro lhe agradar. O clube pede 20 milhões de euros de multa, Isso dá R$ 100 milhões. Pode baixar um pouco. No caso de Murillo, o clube tem 80% do valor do contrato, portanto, ficará com a maior fatia do bolo. Duílio esfrega as mãos. O contrato do jogador vai até 2025.

Se Murillo for negociado também, o Corinthians perderá três jogadores importantes do elenco. O time ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos em 19 partidas. O primeiro clube da zona de rebaixamento é o Santos, com 21 pontos. No fim de semana, neste sábado, o time de Luxa recebe o Goiás. com quem briga diretamente para se salvar da Série B. A torcida anda pegando no pé o presidente pelas vendas faltando três meses para o fim da temporada.