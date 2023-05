Luxemburgo é a melhor opção do Corinthians, cuja gestão de Duílio é péssima e com um time perdidão

Luxemburgo é o escudo que a diretoria do Corinthians queria para contornar os dissabores de uma gestão péssima, sem dinheiro no caixa, devendo horrores e com um time fraco. Tanto é assim que foi o treinador a peitar os torcedores que protestaram no CT neste sábado pedindo a cabeça do presidente Duílio Monteiro Alves e de alguns jogadores. O atacante Luan foi citado. Ganha R$ 700 mil por mês e não joga. Duílio é apontado como um dos que trouxeram o jogador para o clube. Sua administração foi contestada: fraca. Há muitas outras cartadas furadas apontadas pela torcida.

O balanço de 2022 registrou dívida de R$ 800 milhões. As receitas não cobrem o passivo nem os novos gastos. É um buraco fundo. O estádio não está pago. O time é fraco e, para complicar, a contratação de Cuca deu o que falar até seu pedido de demissão por motivos que todos sabemos: a agressão sexual quando ele ainda era jogador do Grêmio.

Luxemburgo toma as rédeas no Corinthians e tenta dar um jeito no time após seguidos fracassos na temporada Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O Corinthians tem hoje alguns bons jogadores, alguns atletas que fizeram história com sua camisa e uma torcida desesperada porque não sabe mais o que esperar da equipe nem o que fazer para conter o sangramento e as decepções de campo. O time apanha de seus rivais sem ter poder para, ao menos, empatar a briga.

Os protestos vão se tornar mais frequentes e pesados se Luxemburgo não colocar ordem na casa. Digo isso porque não vejo outro caminho para dar um jeito neste Corinthians. A gestão de Duílio é de uma escuridão de fundo do mar. Dali não sai nada. O elenco tem sido castigado por tantos desmandos dos cartolas. Em duas semanas, o time teve quatro treinadores: Lázaro, Cuca, Danilo e Luxemburgo, em movimentações equivocadas e inconsequentes. Duílio não enxerga os problemas na ponta do seu nariz ou está mal assessorado.

Luxemburgo, com toda a sua pompa e experiência, e seu histórico discurso de manager, com seus defeitos e período ‘enferrujado’ longe das quatro linhas, é a melhor opção do Corinthians. Ele pediu para a torcida não protestar e se juntar a ele nesse momento. Mas a manifestação já estava programada e os uniformizados não abriram mão de falar suas verdades ao elenco e direção.

Mesmo assim, Luxemburgo foi lá dar a cara à tapa, na condição de treinador recém-contratado que está a fim de ajudar. Arrumar a casa, colocar ordem no futebol, parar de trocar de técnico, recuperar jogadores e dispensar outros, contratar, se for possível sem dinheiro, dar um padrão de jogo ao elenco, tudo isso passa diretamente pelas mãos de Luxemburgo. Ele tem as cartas e o blefe. Tem de saber jogar.

Continua após a publicidade

Tomara que a diretoria não atrapalhe desta vez, que saia de cena. Só assim esse Corinthians poderá acalmar seus torcedores e dar um pouco de alegria a eles. A Libertadores está comprometida. O Brasileirão já coloca o time na zona de rebaixamento após três rodadas. A Copa do Brasil zerou após a classificação suada diante do Remo e aparece como melhor opção. Há muito trabalho para fazer, pouco tempo e nenhuma confiança do seu torcedor.