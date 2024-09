Semifinais da Copa do Brasil 2024: onde assistir ao vivo, datas e horários dos confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou na noite deste sábado (28) os duelos das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians, Flamengo, Vasco e Atlético-MG são os times que brigam pelo título do torneio mata-mata.

As partidas de ida das semifinais irão ocorrer na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro. Já os jogos de volta estão confirmados para os dias 19 e 20 de outubro.

Troféu da Copa do Brasil Foto: Lucas Figueiredo/CBF

PUBLICIDADE Os confrontos de volta das semifinais estavam originalmente marcados para o dia 17 de outubro. Porém, a CBF justificou as alterações em razão da divulgação das datas das partidas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. “Em função das datas definidas pela CONMEBOL para a Libertadores e Sul-Americana, a CBF ficou impossibilitada de organizar as partidas das semifinais de volta da Copa Betano no Brasil na data originalmente programada para o dia 17 de outubro”, disse a entidade.

“Após ouvir os clubes envolvidos e com base no Regulamento Geral de Competições (RGC), a CBF decidiu alterar as datas dos jogos de volta da fase semifinal da Copa Betano do Brasil para o final de semana dos dias 19 e 20 de outubro”, continuou.

“Os jogos da rodada do Brasileiro Série A que seriam disputados nos dias 19 e 20 de outubro envolvendo os semifinalistas da Copa do Brasil serão antecipados para os dias 16 e 17 de outubro”, completou a CBF.

As finais da Copa do Brasil estão previstas para ocorrerem nos dias 3 e 10 de novembro.

JOGOS DE IDA DAS SEMIFINAIS:

2 de outubro (quarta-feira)

19h15 - Atlético-MG x Vasco - Arena MRV (SporTV, Premiere e Amazon)

21h45 - Flamengo x Corinthians - Maracanã (TV Globo)

JOGOS DE VOLTA DAS SEMIFINAIS:

19 de outubro (sábado)

18h30 - Vasco x Atlético-MG - São Januário (SporTV, Premiere e Amazon)