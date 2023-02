Super Bowl 2023, entre Chiefs e Eagles, tem a terceira maior audiência da história

A vitória do Kansas City Chiefs sobre o Philadelphia Eagles, no Super Bowl LVII, rendeu à Fox - emissora nos EUA - e à NFL a terceira maior audiência da TV americana na história, com mais de 113 milhões de espectadores em média. A transmissão de domingo só fica atrás de outras duas decisões da NFL: Seattle Seahawks x New England Patriots, em 2015 (114,4 milhões), e Atlanta Falcons x New England Patriots, em 2017 (113,6 milhões).

Os números, divulgados nesta segunda-feira, ainda são preliminares, mas o terceiro título dos Chiefs pode se tornar o Super Bowl mais assistido nos últimos seis anos. De acordo com a Fox, a estimativa de audiência inclui as transmissões da Fox e Fox Deportes, assim como o serviço de streaming da emissora e da NFL. Os dados são fornecidos pela Nielsen’s Fast National data and Adobe Analytics.

Vitória do Kansas City Chiefs sobre o Philadelphia Eagles é o terceiro Super Bowl mais assistido da história. Foto: Brynn Anderson/AP

A audiência final será divulgada nesta quinta-feira, mas ela já é superior ao último Super Bowl, entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams. Na ocasião, 112,3 milhões de espectadores acompanharam o triunfo dos Rams, liderados pelo quarterback Matthew Stafford.

De acordo com o Adobe Analytics, o Super Bowl teve uma audiência de 7 milhões via streaming, um aumento de 18% em relação ao ano passado (6 milhões) e mais do que o dobro do último Super Bowl da Fox, em 2020, entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers (3,4 milhões). Foi o terceiro ano consecutivo em que a média de streaming ultrapassou a casa do 5 milhões. O primeiro Super Bowl a ser transmitido de forma digital, em 2012, teve média de 346 mil espectadores.

O show do intervalo de Rihanna teve uma média de 118,7 milhões de espectadores, o que o torna o segundo mais assistido na história do Super Bowl. A performance de Katy Perry, em 2015 - no Super Bowl mais assistido da história - ainda detém a maior marca, com 121 milhões de espectadores.

Depois que os Super Bowls tiveram uma média de mais de 100 milhões de espectadores entre 2010 e 2018, quatro dos cinco jogos antes deste ano ficaram aquém desta marca. Em 2021, o confronto entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs foi a menor média, considerando a TV, desde 2007. *Com informações da AP

