Técnico tem credencial revogada e é expulso das Olimpíadas após investigação por má conduta sexual

Técnico dos campeões olímpicos Andre de Grasse e Marcell Jacobs, o americano Rana Reider foi expulso dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 depois de sua credencial ser revogada pelo Comitê Olímpico do Canadá. Reiner foi investigado por suposta má conduta sexual pelo Centro para Esporte Seguro dos EUA e cumpriu um ano de liberdade condicional, que terminou em maio.

Ele foi credenciado para Paris-2024 pelo Comitê Olímpico Canadense por seu trabalho com De Grasse, o atual campeão dos 200m. Ele também é o treinador de Jacobs, italiano que venceu os 100m nos Jogos de Tóquio, em 2021, e de vários outros velocistas. "A decisão de credenciá-lo foi baseada no entendimento de que sua pena terminou em maio deste ano e ele não teve outras suspensões ou sanções. Ele atendeu aos nossos requisitos de elegibilidade", divulgou o Comitê Olímpico do Canadá nesta segunda-feira, 5.

Rana Reider teve credencial dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 cancelada. Foto: Alessandra Tarantino/AP

A World Athletics (Associação Internacional de Federações de Atletismo) questionou a decisão do comitê canadense obre o credenciamento. Segundo o jornal The New York Times, três mulheres entraram com ações judiciais contra Reider, na Flórida. A informação publicada é de que se tratam de atletas que acusam Reider de abuso sexual, emocional e verbal.

“No domingo, recebemos novas informações sobre se seria adequado o sr. Reider permanecer credenciado pelo Time Canadá nos Jogos de Paris. Em conjunto com a Athletics Canadá (federação de atletismo), foi decidido pela revogação do credenciamento do sr. Reider”, informou o comitê canadense.

A decisão significa que De Grasse não terá seu treinador na tentativa de defender seu título olímpico nos 200m. As semifinais da prova serão quarta-feira e a disputa por medalhas acontece na quinta. De Grasse terminou em segundo, atrás do campeão dos 100m, Noah Lyles, em sua bateria nas eliminatórias de segunda-feira.

Jacobs terminou em quinto lugar nos 100m em Paris e defende o ouro com a equipe italiana no revezamento 4x100m. A Athletics Canada havia suspendido Reider quando a investigação começou, há três anos.