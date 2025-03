Bia Haddad cai diante da 83ª do mundo em Indian Wells e amarga 5ª derrota seguida

O próximo torneio de Bia Haddad será o WTA 1000 de Miami, mas ela ainda disputa a chave de duplas do campeonato atual. Ela entra na segunda rodada, ao lado da alemã Laura Siegemund, e aguarda as vencedoras do confronto entre as duplas Katerina Siniakova/Taylor Townsend, líder do ranking da modalidade, e Ulrikke Eikeri/Giuliana Olmos.

Algoz da brasileira em Indian Wells, Kartal disputou o classificatório para o evento e perdeu na última rodada, mas entrou na chave com a desistência de Sloane Stephens e venceu, na estreia, Varvara Lepchenko, de 38 anos.