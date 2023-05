Bia Haddad e Victoria Azarenka batem favoritas e conquistam o WTA 1000 de Madri

Um dia para comemorar. Beatriz Haddad Maia e sua parceira de Belarus Victoria Azarenka conquistaram o WTA 1000 de Madri neste domingo, dia 7. O triunfo de 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4) foi sobre a dupla formada por Jessica Pegula e Coco Gauff em uma hora e seis minutos de partida.

O feito levou a brasileira, número 1 do País, ao top 10 do ranking mundial de duplas. Ela conquista o primeiro título de grande proporção, recuperando-se do vice-campeonato, também nas duplas, em Indian Wells. Azarenka, por sua vez, conquistou o seu nono título de duplas.

Victoria Azarenka (esquerda) e Beatriz Haddad (direita) comemoram vitória e título do WTA 1000 sobre Jessica Pegula e Cori Gauff. Foto: Sergio Pérez/EFE

“Muito feliz pelo título e pelo top 10 de duplas, mas mais feliz ainda pela forma como atuei”, disse a brasileira após o jogo. “Consegui jogar o meu jogo e me impor nos momentos importantes, estou contente em como encarei as partidas durante toda a semana. Muito bom também aprender e compartilhar essas semanas com a Vika, que tem uma mentalidade muito bacana e uma atitude muito legal nos momentos importantes da partida”.

A parceria com a ex-número 1 do mundo surgiu a partir de um convite da própria tenista. “Foi um convite da Azarenka. O técnico dela procurou o Rafa, que é o meu técnico, e obviamente topamos na hora. É um tipo de experiência que com certeza estamos buscando. Foi um grande aprendizado e excelentes duas semanas juntas. Nos entendemos muito bem e fomos evoluindo diariamente. Queria agradecer a equipe dela e também a minha pelo trabalho feito”, explicou.

Sobre as adversárias, Pegula é a terceira do ranking do WTA, enquanto Gauff é a quarta. Esse retrospecto deu à dupla o favoritismo na briga pelo troféu disputado neste domingo em Madri, na Espanha. Porém, tudo mudou quando a partida começou, já que Bia Haddad e Victoria Azarenka fizeram uma apresentação de altíssimo nível.

Elas tiveram um grande índice de aproveitamento nos saques e nas devoluções. Quebraram ainda três dos cinco serviços possíveis no primeiro set. Em menos de 20 minutos, já estava 5 a 1. E não demoraram para confirmar a vitória.

As americanas, que compõem a dupla número 1 do mundo, voltaram em outro ritmo no segundo set e chegaram a abrir 4 a 2. Mas a brasileira e a tenista de Belarus não se abateram, reagiram e empataram por 4 a 4. Bia Haddad e Azarenka não perderam mais nenhum game e confirmaram o set por 6 a 4.