Federer sobe para o 4º lugar do ranking após título em Miami; Osaka lidera na WTA

O título do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, rendeu bons dividendos a Roger Federer além da conquista de sua 101.ª taça na carreira profissional. O suíço alcançou os 5.590 pontos e retomou a quarta colocação do ranking da ATP, se aproximando também do Top 3. Na atualização da lista da ATP nesta segunda-feira, o ex-número 1 do mundo ultrapassou o austríaco Dominic Thiem e ficou bem perto do alemão Alexander Zverev (menos de 500 pontos), que o havia ultrapassado em Indian Wells.

Como não defende qualquer ponto na temporada de saibro que começa nesta semana - não entrou em quadra neste período no ano passado -, Federer tem grandes chances de subir ainda mais no ranking, já que só aumentará a sua pontuação até o final de Roland Garros, no início de junho. No entanto, terá que ganhar bastante para se aproximar dos dois primeiros colocados da ATP.

Leia também Federer brilha, bate lesionado Isner e se sagra campeão em Miami

Roger Federer conquista 101º troféu na carreira Foto: Jason Szenes/EFE

Atual número 2 do ranking, o espanhol Rafael Nadal, que não disputou o Masters 1000 de Miami por conta de dores no joelho, tem mais de 3 mil pontos de diferença para o suíço. O líder, o sérvio Novak Djokovic, tem uma diferença confortável para o rival com seus 11.070 pontos.

Derrotado por Federer na decisão, o norte-americano John Isner não defendeu o título de 2018 e caiu da nona para a 10.ª colocação. Quem subiu no Top 10 foi o grego Stefanos Tsitsipas, que saiu da 10.ª para a oitava posição, deixando para trás o argentino Juan Martin del Potro (nono), que segue afastado por causa de uma lesão no joelho.

O jovem canadense Felix Auger-Aliassime, de 18 anos, vai cada vez mais se firmando mais no ranking. Semifinalista do Masters 1000 de Miami, depois de ter saído do qualifying, o vice-campeão do último Rio Open teve a maior ascensão com o ganho de 24 lugares no ranking, sendo agora o número 33 do mundo - a sua melhor marca da carreira.

Entre os brasileiros, o cearense Thiago Monteiro, atual número 1 do país, subiu cinco lugares e agora é o 112.º do mundo. O paulista Rogério Dutra Silva, segundo melhor do Brasil, não se deu bem e acabou perdendo seis colocações, indo para o 158.º posto.

FEMININO

Na atualização do ranking da WTA, nesta segunda-feira, nove das 10 primeiras colocações tiveram mudanças. A exceção foi justamente o posto de número 1, que segue com a japonesa Naomi Osaka. Derrotada na terceira rodada em Miami, ela deu sorte por três rivais que poderiam tirar o seu trono não conseguirem esse objetivo.

Uma delas é a romena Simona Halep, que precisava ser finalista, mas perdeu nas semifinais. Mesmo assim, a campanha rendeu a subida da terceria para a segunda colocação, ultrapassando a checa Petra Kvitova - outra que poderia ser a número 1 se fosse campeã, mas caiu nas quartas de final. A terceira candidata foi a alemã Angelique Kerber, batida nas oitavas.

Quem mais subiu entre as Top 10 foi a checa Karolina Pliskova, que ganhou três posições e é agora a quarta colocada mesmo com a derrota na final em Miami para a australiana Ashleigh Barty. Esta entrou no grupo das dez melhores do mundo, saindo do 11.º para o nono lugar - ultrapassou até a norte-americana Serena Williams, ex-líder que ocupa a 11.ª colocação.

A brasileira Beatriz Haddad Maia, que caiu na última rodada do qualifying em Miami, despencou 25 colocações no ranking - parando na 176.ª posição - por não defender os pontos obtidos com a terceira rodada do torneio na Flórida em 2018.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 11.070 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 8.725 3.º - Alexander Zverev (ALE) - 6.040 4.º - Roger Federer (SUI) - 5.590 5.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.765 6.º - Kei Nishikori (JAP) - 4.200 7.º - Kevin Anderson (AFS) - 4.115 8.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 3.240 9.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 3.225 10.º - John Isner (EUA) - 3.085 11.º - Marin Cilic (CRO) - 3.015 12.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.810 13.º - Borna Coric (CRO) - 2.345 14.º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.295 15.º - Milos Raonic (CAN) - 2.140 16.º - Marco Cecchinato (ITA) - 2.021 17.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.930 18.º - Fabio Fognini (ITA) - 1.885 19.º - Gaël Monfils (FRA) - 1.875 20.º - Denis Shapovalov (CAN) - 1.820112.º - Thiago Monteiro (BRA) - 524 158.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 338 225.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 216 247.º - Guilherme Clézar (BRA) - 186

Continua após a publicidade

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Naomi Osaka (JAP) - 6.021 pontos 2.ª - Simona Halep (ROM) - 5.782 3.ª - Petra Kvitova (RCH) - 5.645 4.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.580 5.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.165 6.ª - Kiki Bertens (HOL) - 5.050 7.ª - Elina Svitolina (UCR) - 5.020 8.ª - Sloane Stephens (EUA) - 4.287 9.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 4.275 10.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 3.595 11.ª - Serena Williams (EUA) - 3.461 12.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.270 13.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.117 14.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.845 15.ª - Julia Goerges (ALE) - 2.835 16.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.812 17.ª - Elise Mertens (BEL) - 2.800 18.ª - Madison Keys (EUA) - 2.726 19.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.525 20.ª - Carolina Garcia (FRA) - 2.460176.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 333 358.ª - Carolina Alves Meligeni (BRA) - 115 441.ª - Gabriela Cé (BRA) - 69 448.ª - Luisa Stefani (BRA) - 66