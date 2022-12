Nadal perde para Norrie e se incomoda com perguntas sobre aposentadoria: ‘Não chegou a hora’

Rafael Nadal foi derrotado por 2 sets a 1 pelo britânico Cameron Norrie nesta sexta-feira, durante a série de duelos entre Espanha e Reino Unido pela United Cup, novo torneio misto que abre a temporada 2023 e conta pontos para os rankings da ATP e da WTA. Depois da partida, o espanhol de 36 anos, atual número 2 do mundo, se incomodou com a quantidade de perguntas sobre uma possível aposentadoria ao longo do próximo ano.

“Não tenho que seguir jogando por nenhuma razão em concreto, continuo pela paixão que sinto por este esporte. Quando não sentir mais paixão, então deixarei de jogar. Parece que estão muito interessados em que eu me aposente. Estou aqui para jogar tênis e ainda não chegou a hora de me aposentar”, afirmou o maior vencedor de Grand Slams da história.

Diante de Norrie, depois de vencer o primeiro set com domínio a partir do quinto game, Nadal piorou no set seguinte. Levou sua primeira quebra da partida no sexto game e viu o britânico se sobressair nos serviços até fechar a parcial em 6/3. O terceiro set foi mais equilibrado, mas Norrie cresceu mais uma vez após conseguir nova quebra e colocou 6/4 no placar.

Cameron Norrie venceu Rafael Nadal por 2 sets a 1. Foto: Mark Baker/AP

Com a derrota de Nadal, a Espanha está perdendo a série por 2 a 0, pois Nuria Parrizas-Diaz foi derrotada por 2 a 1 por Katie Swan. Restam ainda três jogos entre as duas nações. Na United Cup, os países são divididos em grupos de três. O primeiro colocado de cada grupo enfrentará o vencedor da outra chave sediada na mesma cidade. Espanhóis e britânicos fazem parte do Grupo D, em Sydney, ao lado da anfitriã Austrália.

A sexta-feira teve outros nomes de peso competindo na United Cup. A número 1 do mundo Iga Swiatek fez sua parte pela Polônia e venceu a casaque Yulia Putinstseva por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. A série, contudo, está empatada, pois Daniel Michalski, do Casaquistão, bateu o polonês Timofey Skatov.