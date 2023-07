Roger Federer vive dia de fã, sobe ao palco e toca instrumento em show do Coldplay; veja vídeo

Roger Federer viveu um dia de fã e se tornou um membro do Coldplay em show da banda britânica neste fim de semana. Em Zurique, o ex-tenista roubou a cena neste domingo e subiu ao palco para acompanhar o grupo durante a apresentação de “Don’t Panic”, música do álbum “Parachutes”. Além disso, Federer tocou o caxixi, instrumento de percussão, na música.

No show, o ex-tenista foi chamado por Chris Martin, vocalista da banda, para se juntar ao conjunto na canção. Suíço, Federer estava em seu país para acompanhar um dos shows da turnê do grupo. Em determinado momento, chegou a fazer uma curta apresentação solo tocando o caxixi, que durou cerca de 15 segundos.

Roger Federer subiu ao palco para acompanhar a apresentação do Colplay neste fim de semana. Foto: Twitter/@rogerfederer

Além da apresentação, Federer também interagiu com fãs e atirou as tradicionais bolas coloridas para o público no estádio Letzigrund. O ex-tenista compartilhou algumas fotos e vídeos do seu dia de fã em suas redes sociais. Ele parecia se divertir com a banda.

“Adventure of a Lifetime (Aventura de uma vida, em tradução livre)”, escreveu Federer, em referência à canção homônima do grupo. “Você foi perfeito no caxixi, Roger. Há alguma coisa que não possa fazer?”, respondeu o perfil oficial do grupo na postagem do suíço.

Aos 41 anos, Federer deixou as quadras no último ano ao anunciar sua aposentadoria do esporte. Ele tem 20 títulos de Grand Slams, tendo conquistado cinco vezes o Aberto da Austrália, uma vez Roland Garros, oito vezes Wimbledon e cinco US Open. Ele também detém seis títulos da ATP Finals, uma medalha de prata em simples na Olimpíada de Londres (2012) e um ouro nas duplas masculinas na Olimpíada de Pequim (2008).

Mesmo fora das quadras, o ex-tenista surpreendeu ao entrar recentemente no Top 10 dos atletas mais bem pagos, na famosa lista da revista Forbes.