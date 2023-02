Terremoto na Turquia: Christian Atsu, ex-meia de Chelsea, é encontrado morto sob escombros

O jogador de futebol ganês Christian Atsu, de 31 anos, foi encontrado morto sob escombros do prédio em que morava neste sábado, 17, após o terremoto de magnitude 7,8 atingir partes do país e da Síria no dia 6 de fevereiro, informou o agente do atleta. Atsu, que já jogou pelo Chelsea e pelo Newcastle, ambos da Inglaterra, estava no time turco Hatayaspor.

“O corpo sem vida de Atsu foi encontrado sob os escombros. Seus pertences ainda estão sendo retirados. Seu telefone também foi encontrado”, disse seu agente Murat Uzunmehmet, citado pela agência privada turca DHA. O jogador vivia em um prédio de luxo de 12 andares na cidade de Antakya.

Leia também Fifa anuncia doação de R$ 5,2 milhões a vítimas do terremoto na Turquia e Síria

Christian Atsu é encontrado morto sob escombros na Turquia Foto: OZAN KOSE / AFP

A Embaixada de Gana na Turquia e a Federação de Futebol de Gana garantiram inicialmente que o atacante havia sido encontrado vivo, mas as informações eram falsas. O Hatayspor, após anunciar que havia recebido a informação de que Atsu estava vivo e a caminho do hospital, disse mais tarde que os relatos de um resgate bem-sucedido foram, lamentavelmente, equivocados, e o jogador ainda estava desaparecido. O diretor esportivo do clube, Taner Savut, está desaparecido.

Atsu entrou para o clube turco Hatayspor em setembro e marcou o gol da vitória em casa contra Kasimpasa Spor Kulübü no dia 5 de fevereiro, apenas algumas horas antes do terremoto do dia 6. Antakya, cidade do time Hatayspor, está na região sudeste da Turquia, a parte mais afetada do país pelo terremoto.

De acordo com Fatih Ilek, diretor de futebol do Hatayspor, o atleta se encontrava insatisfeito com a falta de oportunidades no time titular e considerava deixar a equipe e tinha uma passagem de avião com destino a França comprada para o dia do terremoto. O gol e a boa atuação na véspera do desastre, no entanto, convenceram o atacante a ficar na Turquia.

“Ele comprou uma passagem de avião, mas desistiu de viajar porque jogou bem e marcou um gol. O terremoto acorreu em seu dia mais feliz”, disse Ilek ao El País. O corpo de Atsu está sendo repatriado para Gana. “Não há palavras para descrever a nossa tristeza”, o clube escreveu em um tweet.

Continua após a publicidade

O empreiteiro do edifício Ronesans Rezidans de 12 andares - onde Atsu e Savut estavam - foi detido no aeroporto de Istambul há uma semana, aparentemente tentando deixar o país. A agente de Atsu, Nana Sechere, viajou para a Turquia com membros da família de Atsu em uma tentativa de encontrá-lo. Sechere pediu às autoridades e dirigentes do Hatayspor que intensificassem seus esforços na busca por Atsu e Savut.

Em um comunicado na terça-feira, 6, Sechere disse que as equipes de resgate conseguiram identificar a localização exata do quarto de Atsu, mas a única coisa que eles recuperaram foram dois pares de sapatos. Sechere confirmou neste sábado que o corpo de Atsu foi encontrado. Ele postou uma mensagem no Twitter: “Minhas mais profundas condolências vão para sua família e entes queridos”.

O terremoto, seguido de poderosas réplicas, matou mais de 43 mil pessoas na Turquia e na Síria, segundo os informes oficiais divulgados na última sexta-feira, 17.

Carreira

Atsu ingressou no Hatayspor no ano passado, após uma curta passagem pela Arábia Saudita. Ele jogou mais de 60 vezes por Gana e marcou sua estreia aos 20 anos em 2012. Ainda fez parte da seleção de Gana na Copa do Mundo de 2014 no Brasil e estrelou a Copa Africana de Nações de 2015, quando foi eleito o jogador do torneio.

Atsu foi contratado pelo Chelsea em 2013, mas seu tempo lá foi limitado a jogos de exibição e ele foi emprestado a vários clubes nos quatro anos seguintes. O ala se juntou ao Newcastle por empréstimo em 2016 e fez parte do time que conquistou a promoção de volta à primeira liga na temporada 2016-17.

Ele assinou um contrato permanente com o Newcastle em 2017 e passou quatro anos lá. O clube disse que estava “profundamente triste” por sua morte: “Um jogador talentoso e uma pessoa especial, ele sempre será lembrado com carinho por nossos jogadores, funcionários e torcedores”. A Associação de Futebol de Gana acrescentou: “Gostaríamos de expressar nossas mais profundas condolências a sua esposa e filhos, família, entes queridos e comunidade do futebol”.

Continua após a publicidade

Ibrahim Kwarteng, amigo de Atsu em Gana, disse à Associated Press em uma entrevista recente que conhecia o jogador como alguém que ajudava as pessoas em seu país natal, na África Ocidental, tanto quanto podia. Kwarteng dirige uma organização que ajuda pessoas condenadas por pequenos crimes a conseguir empregos e a recompor suas vidas depois de serem libertadas da prisão. Atsu foi o seu maior doador, disse Kwarteng.

Atsu também começou a construir um orfanato em Gana e estava ajudando a financiar um novo centro de triagem de câncer de mama, disse Kwarteng./AFP, AP