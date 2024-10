Torcedor cai da arquibancada e perna fraturada: cenas impressionantes marcam o domingo; veja imagens

Quem disse que um domingo sem Brasileirão não é movimentado? Diferentes esportes causaram cenas impressionantes neste final de semana de Data Fifa. De torcedor que caiu da arquibancada do Couto Pereira, em Curitiba, a fratura na perna de astro do , veja os acontecimentos mais extraordinário do final de semana.

Aidan Hutchinson fraturou a perna na partida entre Detroit Lions e Dallas Cowboys. Foto: Jerome Miron/AP

Queda da arquibancada em Curitiba

Após o apito final da vitória do Coritiba por 3 a 1 sobre o Amazonas, um torcedor do time paranaense caiu do segundo anel do estádio. Ele foi socorrido pela ambulância do estádio, que o levou ao Hospital Universitário Cajuru. Segundo o próprio clube, que acompanha o caso, o torcedor está passando por exames e recebendo os cuidados necessários.

Briga dentro e fora do clássico goiano

Também pela Série B do Campeonato Brasileiro, o clássico entre Goiás e Vila Nova teve confronto entre duas organizadas, em uma região longe do Estádio da Serrinha, com disparo de rojões e pedras atiradas.

Em campo, após a vitória do Vila Nova por 1 a 0, um dos jogadores do time vencedor tirou satisfação com a comissão técnica do Goiás, o que gerou um empurra-empurra e discussão ainda dentro de campo.

Partida termina em pancadaria no Piauí

PUBLICIDADE A discussão entre jogadores de Goiás e Vila Nova foi pouco perto do que aconteceu após duelo entre Comercial e Flamengo, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Piauiense.

Ainda dentro do estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, mas fora do campo, atletas dos dois clubes entraram em uma confusão generalizada. Alguns integrantes carregavam barras de ferro. A Polícia Militar precisou intervir.

Apesar da vitória do Comercial por 3 a 0, o time não classificou para a final. A decisão será entre o Atlético-PI e o Piauí, que conta com o atacante Jorge Henrique, campeão mundial com o Corinthians em 2012.

Boxeadores caem para fora do ringue aos olhos de Neymar

Uma luta do card preliminar de Artur Beterbiev x Dmitry Bivol terminou com os dois pugilistas fora do ringue. Ben Whittaker e Liam Cameron lutavam quando caíram por cima das cordas.

Whittaker levantou mancando e não teve condições para continuar. No final, a luta foi considerada empatada por decisão dividida dos juízes.

O evento marcava a unificação dos cinturões dos pesos meio-pesado. A luta principal teve a vitória de Beterbiev contra Bivol. O russo-canadense já era campeão da Federação Internacional de Boxe (IBF), Conselho Mundial de Boxe (WBC) e da Organização Mundial de Boxe (WBO). Agora, somou o cinturão da Associação Mundial de Boxe (WBA), que era de Bivol.

Neymar, do Al-Hilal, foi um dos convidados do evento. O jogador, que se recupera de uma cirurgia no joelho desde outubro de 2023, subiu ao ringue para entregar o cinturão mundial do peso-médio da Organização Internacional de Boxe (IBO) ao inglês Chris Eubank Jr, que venceu o polonês Kamil Szeremeta.

Astro do Detroit Lions tem fratura semelhante a Anderson Silva na NFL

O defensor Aidan Hutchinson, um dos principais jogadores do Detroit Lions, fraturou a perna em partida contra o Dallas Cowboys, pela NFL. Ele tentava derrubar o quarterback adversário, Dak Prescott. Hutchinson deve ficar fora da temporada. As imagens são fortes.

Os Lions venciam o jogo no momento da jogada, no início do terceiro quarto, por 34 a 6. Hutchinson conseguiu sacar Prescott, chegando a quatro tackles no jogo. Entretanto, a perna do jogador bateu na canela do seu companheiro de time Alim McNeill.

O choque foi parecido com a fratura de Anderson Silva na luta contra Chris Weidman, em 2013. Na ocasião, assim como aconteceu com Hutchinson, a canela do brasileiro “dobrou” com a fratura após o impacto.

A vitória dos Lions foi confirmada por 47 a 9.

Gandula sai de maca após atropelo na NFL

Também na liga de futebol americano dos Estados Unidos, um gandula foi derrubado pelo quarterback do Tennessee Titans, Will Levis. Ele precisou ser retirado de maca.

O lance não foi proposital e aconteceu durante um ataque dos Titans. O próprio Levis corria quando foi empurrado por Jaylon Jones e atingiu o gandula. O rapaz foi aplaudido pela torcida.

A partida terminou com vitória dos Colts, por 20 a 17.