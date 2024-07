Como Boxe pretende manter sucesso recente do Brasil e brigar por medalhas nas Olimpíadas

O boxe brasileiro vai brigar por duas medalhas na Olimpíada de Paris-2024. A previsão é do técnico Mateus Alves, que considera a competição deste ano muito mais difícil do que a disputada há três anos em Tóquio, quando o Brasil subiu três vezes no pódio, com Hebert Conceição, Beatriz Ferreira e Abner Teixeira.

"Prognóstico antes do sorteio é de duas medalhas. O nível neste ano é de que as chaves estão super complicadas. E vemos duas medalhas como positivo. Os Jogos Olímpicos não são Pan-Americanos e muito menos Sul-Americanos", disse o treinador, ao relativizar as conquistas brasileiras na última Olimpíada. "E em Tóquio as equipes estavam muito prejudicadas pela pandemia, a gente conseguiu manter o nível de treino e condições, muitos países chegaram a ficar um ano sem reunir a equipe. Este ano todos estão com as mesmas condições para se preparar e vemos como um nível de dificuldade muito maior", continuou Mateus.

Abner Teixeira foi medalha de bronze em Tóquio-2020. Foto: Wander Roberto/COB

O técnico apontou os nomes dos atletas candidatos a conseguir medalha no ringue francês. “Bia consideramos com uma das medalhistas. Abner, Keno (Marley), Bolinha (Luiz Oliveira), Juci (Jucielen Romeu), Bárbara (Santos) e Carol (Caroline Almeida) vão brigar por medalha.”

Desde Londres-2012, o boxe brasileiro conquista medalhas em Jogos Olímpicos. Considerando as últimas três edições, foram sete pódios ao todo: dois ouros, duas pratas e três bronzes. No retrospecto dos Campeonatos Mundiais, foram conquistadas 16 medalhas entre 2009 e 2023. No ciclo olímpico de Paris-2024, foram sete medalhas mundiais, uma de ouro, três de prata e três de bronze.

Lendas se despedem, mas buscam marcas históricas nas Olimpíadas

A Olimpíada de Paris-2024 vai marcar o final da carreira de três dos maiores nomes do esporte em todos os tempos: o judoca francês Teddy Riner, do lutador cubano Mijaín Lopez e o boxeador Julio La Cruz. Juntos eles somam 11 pódios e prometem mais três nestes Jogos Olímpicos.

Aos 35 anos, Riner ostenta a fama de ser o maior judoca de todos os tempos. Nove vezes campeão mundial e dono de duas medalhas de ouro olímpicas (Londres-2012 e Rio-2016), o grandalhão, de 2,04 metros e 130 quilos, é um dos maiores símbolos franceses destes Jogos.

“Com certeza vai ser a competição mais emocionante”, afirmou Riner, que chegou a acumular 110 vitórias consecutivas. Ele soma ainda duas medalhas de bronze (Pequim-2008 e Tóquio, em 2021), além do ouro por equipes mistas também obtido na capital japonesa, há três anos.

Tetracampeão olímpico, pentacampeão pan-americano e pentacampeão mundial no wrestling, Mijaín Lopez vai tentar se tornar o primeiro atleta a somar cinco medalhas de ouro em uma mesma categoria. Ele é uma lenda na categoria até 130 quilos, sendo o porta-bandeira de Cuba nas quatro últimas edições dos Jogos Olímpicos.

“Eu sei que vai ser muito difícil. Considero o maior obstáculo de minha carreira, mas vale a pena tentar e representar Cuba mais uma vez”, afirmou Lopez, de 41 anos, que não compete oficialmente desde Tóquio. Sua última derrota foi em 2015.