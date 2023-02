José Aldo no boxe: data, horário e onde assistir à luta de estreia

Aposentadoria do UFC, chegada de mais um filho, polêmicas envolvendo seu nome com o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Hall da Fama e, a partir desta sexta-feira, início de um novo capítulo em outra modalidade esportiva, o boxe. José Aldo enfrenta o argentino Alberto Emmanuel Zambrano em sua primeira luta no boxe.

Cinco meses desde sua aposentadoria no UFC, Aldo se preparou para este momento, que o próprio considerava como uma realização pessoal e profissional. Confira todos os detalhes da luta de estreia do ex-campeão do MMA nesta sexta-feira.

José Aldo foi indicado ao Hall da Fama do UFC neste ano, em janeiro. Foto: Wander Roberto/UFC

Ao longo de sua carreira no UFC e no MMA, Aldo somou um cartel de 38 lutas, com 31 vitórias e apenas sete derrotas. São duas conquistas do cinturão da organização, além de múltiplas defesas de título ao longo das últimas duas décadas em que esteve no UFC. Além do combate com Zambrano nesta sexta-feira, Aldo já tem contrato para um embate no dia 1º de abril, também no boxe.

Data, horário e local da luta de José Aldo no boxe

José Aldo enfrenta o pugilista Zambrando nesta sexta-feira, 10, a partir das 21h (horário de Brasília). A luta é válida pelo peso super pena no Shooto Brazil Boxing. Ela acontece na Upper Arena, no Rio.

Onde assistir à luta de José Aldo no boxe?

A transmissão da luta de estreia de Aldo no boxe é exclusiva do Fight Pass, serviço de streaming do UFC e que foi lançado neste ano no Brasil. Terá narração em português de André Azevedo, com comentários de Carlão Barreto.