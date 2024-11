O sábado (23) do GP de Las Vegas passou e a Mercedes continua mostrando que não é fogo de palha. Em uma pista um pouco menos suja, com um pouco mais de aderência, mas ainda muito fria, os prateados continuaram ditando o ritmo e saíram com a pole pelas mãos de George Russell. E poderia ser ainda melhor, mas Lewis Hamilton errou nas duas tentativas do Q3 e sai de um amargo décimo lugar do grid.

PUBLICIDADE O grande rival de Russell na corrida tende a ser Carlos Sainz. O espanhol se destacou no Q3, levou a melhor contra Charles Leclerc e parte em segundo, com a promessa de ter um ritmo de corrida fortíssimo. O monegasco, aliás, ainda viu Pierre Gasly surpreender e, assim, sai de quarto do grid. Na briga pelo título, mais um passo importante de Max Verstappen: driblando todas as dificuldades técnicas, o neerlandês ficou em quinto na classificação, na frente do rival Lando Norris. Yuki Tsunoda, Oscar Piastri e Nico Hülkenberg largam na sequência, dentro do top-10.

5 coisas que aprendemos no sábado do GP de Las Vegas da Fórmula 1 2024. Foto: Clive Mason/AFP

Russell brilha e Hamilton perde grande chance com Mercedes

A Mercedes vive um fim de semana inacreditável em Las Vegas. O frio, a pista suja, o caos, enfim, tudo isso ajuda a equipe prateada a fazer uma etapa, até aqui, excelente. Mas que poderia ser ainda melhor. É que, mesmo liderando todos os treinos livres e todas as sessões da classificação, o time viu Hamilton falhar na hora decisiva. Assim, pole de Russell, mas só décimo lugar do heptacampeão, que errou nas duas tentativas no Q3. Agora é ver se as coisas seguem fluindo em ritmo de corrida, que na sexta-feira foi o ponto fraco da equipe na simulação.

Verstappen faz bom trabalho para dar novo passo rumo ao tetra

A Red Bull parecia fadada ao fracasso em Las Vegas e, por pelo menos metade do TL3, deu sinais de que não iria nem chegar ao Q2. Só que a pista melhorou e o carro ganhou vida. Pelas mãos de Verstappen, claro. Sergio Pérez caiu de novo no Q1, mas o neerlandês, com asa recortada e tudo, cravou a quinta melhor marca, melhor ainda, na frente de Norris. Max tem grandes chances de ser campeão amanhã, sim, e provavelmente em outra atuação marcante, diante das dificuldades técnicas que o time apresentou.

Sainz bota pressão e ajuda Ferrari a sonhar com Mundial de Construtores

A Ferrari está muito viva na briga pelo título do Mundial de Construtores. Depois de apenas sobreviver em São Paulo, mas apresentar ritmo decepcionante, os italianos voltaram fortes em Las Vegas e estão no bolo pela vitória. Aliás, o sonho ali é até em 1-2, dependendo do que aconteça com Russell andando de tanque cheio e em stints longos. Ótimo trabalho de Sainz, mas Leclerc também está na frente de Norris e Piastri. No fim, é uma oportunidade de ouro para incendiar a briga das equipes.

McLaren se coloca em posição perigosa em Las Vegas

Depois de jogar a toalha do título de pilotos e falar que, na verdade, o que importava era a batalha entre as equipes, agora a McLaren tem obrigação ainda maior de selar o Mundial de Construtores. O problema é que os papaias parecem perdidaços em Las Vegas e, a menos que realmente se transformem na corrida, o que já aconteceu em outras etapas, vão ver a Ferrari se agigantar no retrovisor. É, no fim das contas, uma reta derradeira de campeonato muito mais emocionante do que deveria para alguém que teve superioridade técnica por tanto tempo. Hoje, não tem mais em boa parte das provas.

Gasly dá show e vira estranho no ninho das gigantes

A briga pela ponta da ‘F1 B’ é quase sempre das mais interessantes no grid, mas Gasly demoliu as estruturas. O francês não apenas controlou o pelotão intermediário, mas achou uma volta mágica e colocou a Alpine em terceiro. É evidente que as chances de Pierre no domingo são minúsculas e que pontuar bem é o limite, mas já valeu bastante. Foi mais uma demonstração de força de um piloto que merece mais.