Franco Colapinto tinha tudo para chegar ao Q3 com o ritmo que estava imprimindo na classificação do GP de Las Vegas, mas acabou no muro mais uma vez. Neste sábado (23), o argentino perdeu o carro, tocou o muro interno e deu uma senhora pancada na parede, destruindo mais um carro da Williams na F1 2024 num impacto de 50G.

PUBLICIDADE Assim, a equipe de Grove atingiu uma marca inacreditável: já são 13 acidentes na temporada, ou seja, uma média que é praticamente de duas pancadas a cada três corridas. Franco também se complicou com a batida. Enquanto sonha com uma chance na Red Bull em 2025, o argentino chegou ao quarto acidente desde que chegou à F1 (treino livre do Azerbaijão, classificação de São Paulo, corrida em São Paulo e classificação em Las Vegas), igualando a marca que Logan Sargeant teve em 2024 antes da demissão (treino livre no Japão, corrida de Miami, corrida do Canadá e treino livre dos Países Baixos).

F1: Williams amplia pesadelo com Colapinto em Las Vegas e chega a 13º acidente em 2024 Foto: Reprodução/X @F1

As outras cinco batidas do time foram causadas por Alexander Albon (treino livre da Austrália, corrida no Japão, treino livre e corrida no México e classificação em São Paulo).

A Williams vive uma situação absolutamente dramática em 2024. A equipe deixou de largar duas vezes, na Austrália com Sargeant e no Brasil com Albon, por falta de peças de reposição e estragos causados em batidas. Atualmente, o time novamente se vê em meio ao caos por não ter peças reservas e paga a maior conta entre as equipes por batidas no ano.

Publicidade

No Mundial de Construtores, a situação não melhora muito. Depois do surpreendente pódio duplo da Alpine em São Paulo, os ingleses se afundaram de vez na nona posição, com 17 pontos anotados, 27 a menos que a RB, oitava colocada.