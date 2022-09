Cacá Bueno, maior campeão em atividade da Stock Car, diz que deve anunciar próxima equipe em breve

Cacá Bueno tem história na Stock Car. Ele conquistou o título em cinco oportunidades (2006, 2007, 2009, 2011 e 2012), tendo vencido 37 corridas e colecionado 83 pódios. Aos 46 anos de idade, o piloto pretende continuar no esporte em alto nível, sempre competindo.

Por conta disso, o circuito de Santa Cruz do Sul, onde será disputada a próxima etapa da competição, tem um sabor especial. Ele já conquistou três vitórias na prova, além de ter sido o primeiro campeão do autódromo, em 2005.

“Mais que as três vitórias, os oito pódios são boas lembranças daqui. Gosto muito de andar aqui e isso sempre traz um ânimo especial, mas não dá para falar que é uma motivação extra porque, se eu afirmasse que isso me traria uma motivação, estaria dizendo que não tenho a motivação nas outras pistas e eu sempre estou atrás da vitória. Sabemos do momento difícil da equipe nos últimos dois anos e estamos trabalhando para que essa vitória venha. O que dá para dizer é que eu me adapto bem ao circuito, sempre ando rápido. Tomara que o carro ande bem aqui como na corrida do Velocitta”, disse.

Pentacampeão é o único carioca no grid regular da Stock Car em 2022, Foto: Bruno Terena/RF1

A última vitória de Cacá na Stock foi no dia 18 de agosto de 2018. Nessa temporada, o seu melhor resultado foi nas etapas 5 e 6, disputadas no Velopark, quando ficou em décimo lugar. Segundo ele, uma mudança de equipe é provável para o próximo ano.

“Estamos negociando para estar no melhor lugar possível, para estar numa equipe que queira contar com o meu trabalho. Não que a Crown não seja assim, com uma passagem de altos e baixos, momentos bacanas. Eu acho que todo mundo já sabe que é um ciclo que meia que se encerra e aí vamos comunicar onde estaremos competindo no próximo ano”, complementou.

A corrida 1 está marcada para às 14h10 de domingo (25), enquanto a segunda será às 14h50. As duas provas serão mostradas ao vivo pelo Estadão, Band, SporTV, mídias oficiais da categoria (no YouTube e Facebook), Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv e canal da Revista Capital Econômico.

Números de Cacá Bueno na Stock Car

Pentacampeão da Stock Car: campeão em 2006, 2007, 2009, 2011 e 2012

Largadas na Stock Car: 324

Vitórias: 37

Pódios: 83

Poles: 37

Voltas mais rápidas: 22

Idade: 46 (24/07/1976)

Vitórias em Santa Cruz do Sul: 3 (2005, 2007 e 2008)

Pódios em Santa Cruz do Sul: 8

Última vitória: Campo Grande - 19 de agosto de 2018

Números de Cacá Bueno na temporada 2022

Corridas: 17

Equipe: Crown Racing

Melhor resultado: décimo lugar (etapas 5 e 6, no Velopark)