César Ramos segura Nelsinho Piquet e vence a corrida 1 da Stock Car em Goiânia

César Ramos dominou a primeira prova da sétima etapa da Stock Car. O piloto da Ipiranga Racing manteve o domínio no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, neste domingo, dia 27. Foi a segunda vitória na carreira do piloto, e a primeira neste ano. A última vez que ele havia chegado no lugar mais alto do pódio havia sido justamente em Goiânia, em 22 de outubro de 2022. Nelson Piquet Jr. (Crown Racing) e Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) fecharam o pódio. A corrida chegou a atrasar em meia hora por precaução ao vento de 13 km/h. Nem a brisa, contudo, foi capaz de amenizar o calor de 32ºC de Goiânia. A maioria dos pilotos fazia uso de gelo ou coletes térmicos para amenizar a temperatura antes da corrida e dentro dos carros.

Ainda na primeira volta, o líder Thiago Camilo (Ipiranga Racing), que largou em sexto, brigou lado a lado com o quinto, Ricardo Zonta (RCM). Thiago tentava avançar para perseguir Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), terceiro no campeonato e quarto na largada. Enquanto isso, César Ramos (Ipiranga Racing), Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) e Nelson Piquet Jr. (Crown Racing) abriam vantagem. Rafael Suzuki (Pole Motorsport), Sergio Jimenez (Schuderia Chiarelli) e Felipe Fraga (Blaumotorsport) colaram no grupo que estava imediatamente atrás dos líderes. No bolo, uma disputa acirrada complicou Thiago Camilo, que tentava voltar para disputar na frente.

Logo na abertura dos boxes, César Ramos já parou. Gabriel Casagrande também parou cedo, mas demorou muito no pit-stop e perdeu a posição para Fraga. A parada chegou a prejudicá-lo mais tarde, inclusive visando o classificação geral do campeonato, quando perdeu posições. Enquanto isso, Daniel Serra, que chegou a Goiânia como vice-líder do campeonato, mas teve probemas no carro desde os treinos de sexta-feira, abortou a corrida 1. A etapa com o anel externo, com menos curvas e com todas para a direita, obrigou os pilotos a adotar a estratégia de trocar pneus internos nas paradas. Rodrigo Baptista (KTF Sports) decidiu, depois de seis voltas, dedicar-se somente à corrida 2, por ter sofrido um incidente.

César Ramos aproveitou a pole e manteve vantagem para vencer corrida 1. Foto: Duda Bairros (Stock Car)

Nelson Piquet Jr., que conseguiu perder a posição depois dos boxes e passou a brigar apenas pelo pódio. A comissão de prova ainda analisou um uso indevido do push por ele, em uma área do circuito que a utilização era proivida. Sergio Jimenez, também chegou a brigar por posições mais a frente, mas largou a prova quando faltava 15 minutos para o final da prova, devido a um pneu furado.

Rubens Barrichello (Mobil Full Time) foi frio no calor de Goiânia. Aos 12 minutos para o final da corrida, o atual campeão ainda não havia parado, duas voltas antes do fechamento de janela. Ele chegou a liderar virtualmente a prova. César Ramos, contudo, mantinha a liderança entre quem já tinha feito a parada. Quando Rubinho parou, Gianluca Petecof (Full Time) chegou a liderar, sem parar. Mas logo também teve de ir aos boxes. O pit-stop de Rubinho foi demorado, com 1m01s e troca de óleo, já mirando a corrida 2.

Ao final da janela de boxes, Ramos liderava com 1m02s em relação a Nelson Piquet Jr., que buscou posições e ficou em segundo. Foresti mantinha a terceira posição, perseguido por Zonta, Suzuki e Thiago Camilo. Na volta 34, faltando pouco mais de um minuto para o final da prova, o piloto da Ipiranga Racing, porém, escapou da pista e perdeu posições, o que deve lhe prejudicar na classificação do campeonato. Ele caiu para 12º, enquanto Casagrande conseguiu subir para sétimo.

Continua após a publicidade

Classificação final da corrida 1 da sétima etapa da Stock Car