Diego Nunes surpreende com estratégia e fatura a segunda corrida da 11ª etapa da Stock Car

Diego Nunes pareceu ter saído do nada quando ganhou a liderança da prova a sete minutos do fim da corrida, em Goiânia, pela 11ª etapa da Stock Car. O piloto fez uma boa estratégia na primeira corrida do dia e chegou inteiro para a segunda. Estava confiante e sobrando.

Além disso, Nunes conseguiu abrir vantagem na frente, seguido por Gaetano di Mauro e Daniel Serra, que também chegaram a protagonizar boas disputas. A vitória coloca o piloto em posição mais confortável na tabela para as próximas corridas da temporada.

Diego Nunes faz ótima corrida de recuperação e ganha segunda corrida da 11ª Etapa da Stock Car.

Corrida

Na segunda prova, houve a inversão dos dez primeiros colocados da primeira corrida, como sempre acontece nas provas da Stock. O décimo colocado vira o primeiro; o nono, o segundo e assim sucessivamente. Por causa disso, como manda o regulamento, Daniel Serra assumiu a liderança, seguido por Gabriel Casagrande.

Logo na primeira volta, César Ramos teve a suspensão traseira do seu carro quebrada e teve de deixar a prova. Ele lamentou muito. Matías Rossi também teve problemas com o carro e abandonou a disputa. Isso facilitou para os concorrentes.

O grande pega ficou então entre Serra e Casagrande, que disputam pontos na liderança do campeonato e devem seguir assim até o fim do ano. Casagrande usou o botão de ultrapassagem e conseguiu superar o adversário, mas Serra recuperou a posição poucos segundos depois, em manobras arrojadas. Os dois carros andavam bem. Eles até chegaram a se tocar, mas nada sério.

O safety car entrou ganhou a pista na sexta volta após Felipe Baptista sofrer um choque, mas ficou por pouco tempo na frente dos pilotos. Quem fez uma grande corrida de recuperação foi Diego Nunes, que largou na metade do grid e conseguiu dar um pulo muito grande, assumindo a liderança a sete minutos do fim da prova.

“Defini a estratégia depois da largada [da Corrida 2], consegui fugir dos acidentes, dos problemas, poupei muito o carro, enchi o tanque com o que precisava”, afirmou Nunes. “O carro estava muito rápido. Ontem tive um toque, por isso saí da corrida, mas sabia que tinha um carro para ser competitivo na corrida. A equipe fez um pit-stop muito rápido e acabei voltando em primeiro. Deu certo o que imaginamos. Foi do jeito que calculamos antes de começar”, finalizou o piloto.

Campeonato

Com os resultados da 11ª etapa, a Stock Car tem um novo líder. Rubens Barrichello, da Full Time Sports, foi P5 e P8 nas duas corridas deste domingo e conta com 298 pontos. Daniel Serra, da Eurofarma-RC, e Gabriel Casagrande, da A. Mattheis Vogel Motorsport, são segundo e terceiro colocados respectivamente, com 290 e 288 pontos.

Apesar da liderança de Barrichello, as coisas ainda podem mudar. Com o fim da 11ª etapa, os pilotos da categoria terão, obrigatoriamente, que descartar os quatro piores resultados logrados na temporada, para, aí sim, saber a matemática exata na briga pelo título e quem chegará na etapa derradeira com possibilidade de levantar o caneco. A decisão da Stock Car acontece em 11 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.