Estadão e Grande Prêmio anunciam parceria de conteúdo na cobertura da Fórmula 1 e automobilismo

Após constatar um episódio lastimável de uso indevido de conteúdo do Grande Prêmio, que teve por protagonista um ex-colaborador do Estadão, cuja conduta inadvertida causou prejuízos aos dois veículos, o Estadão teve a oportunidade de conhecer a qualidade e o rigor técnico empregados pelo GP na sua produção autoral e, assim, visando a transformar adversidades em oportunidades, nós, do Estadão e do Grande Prêmio, anunciamos uma nova parceria de conteúdo.

O portal Grande Prêmio é um veículo especializado na cobertura jornalística sobre automobilismo e a partir de agora terá seu conteúdo publicado também no Estadão. Acreditamos que essa parceria beneficiará veículos e leitores, já que o Estadão poderá oferecer um conteúdo ainda mais especializado para os amantes do automobilismo, ao passo que a Grande Prêmio terá a oportunidade de expandir sua audiência.

O portal Grande Prêmio terá seu conteúdo publicado também no Estadão Foto: Jim Watson / AFP

Reforçamos que, como veículos de imprensa comprometidos com a ética e a qualidade de nosso trabalho, repudiamos qualquer prática de plágio e combateremos de forma veemente este tipo de comportamento.

Estamos certos de que essa nova parceria será frutífera e esperamos contar com a confiança e o apoio de nossos leitores nessa nova jornada.

Atenciosamente,

Estadão e Grande Prêmio.