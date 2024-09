Charles Leclerc celebrou a pole “incrível” para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O piloto recordou, porém, as dificuldades da Ferrari no traçado de Baku nos anos anteriores, mas se disse confiante por entender que o carro é agora mais forte em termos de desempenho em corrida.

Leclerc fez a melhor volta da classificação deste sábado, 14, em 1min41s365 e assegurou a pole com 0s321 de margem para Oscar Piastri, o segundo colocado. É a terceira pole do monegasco na temporada 2024 da F1, mas a quarta seguida em Baku.

“É uma das minhas pistas favoritas da temporada, realmente gosto muito”, disse Leclerc à emissora inglesa Sky F1. “Não foi um fim de semana fácil, pois, claro, teve a batida no primeiro treino livre. Mas isso não me fez perder confiança. Sabia que o ritmo estava lá”, seguiu.

Leclerc cravou a terceira pole na temporada 2024. Foto: Sergei Grits/AP

"No segundo treino livre, tivemos um problema com uma nova peça do carro, perdemos mais meia hora e não recuperamos essas voltas, mas o ritmo sempre esteve lá", frisou. "Na classificação, era tudo questão de ficar longe dos muros e aí, na última volta, fui para um pouco mais e o tempo de volta veio muito bem. O carro estava realmente bom, tudo pareceu ótimo e incrível para estar na pole", comentou. Além da pole de Leclerc, a Ferrari também viu Carlos Sainz Jr. assegurar a terceira colocação no grid. "Primeiro e terceiro é onde você quer começar, e tomara que possamos jogar um jogo de equipe amanhã e vencer a corrida. No passado, sofremos na corrida. Este ano, temos um carro mais forte na corrida, então espero que finalmente possamos conseguir amanhã", falou.

No último GP, em Monza, Leclerc foi o vencedor, com o companheiro de equipe em quarto. O piloto não carrega isso para a corrida deste domingo, às 8h (de Brasília) e considera que cada etapa é única, principalmente pelo maior desgaste de pneus previsto para o GP do Azerbaijão.