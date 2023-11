Objeto de desejo de muitos fãs da Fórmula 1 é o famoso “paddock pass”, que dá o direito de circular pelo mesmo ambiente de pilotos e celebridades nos palcos da categoria máxima do automobilismo mundial. No Autódromo de Interlagos, o espaço já passou por muitas transformações e, para a edição de 2023 do Grande Prêmio de São Paulo, conta com novidades.

O paddock fica posicionado à esquerda da reta principal, atrás dos boxes. Ele percorre toda a extensão do pitlane, local por onde os carros passam para voltar à garagem durante os treinos e efetuar troca de pneus na corrida. Essa área conta com piso de bloquete intervalado e é coberta, apesar de o teto não ter impedido que a forte chuva que caiu na sexta-feira deixasse tudo molhado.

Para ingressar no paddock, há algumas catracas automáticas. Há uma passagem no início do local em que as pessoas autorizadas, como pilotos e jornalistas credenciados, podem usar para chegar ao pitlane em determinados horários em que não estão ocorrendo atividades na pista. Logo depois desta passagem está o famoso “cercadinho”, chamado internacionalmente de “media pen”, onde os pilotos concedem entrevistas às televisões.

Televisões se posicionam para entrevistar pilotos após as atividades na pista. Foto: Felipe Rau/ Estadão

À esquerda do cercadinho fica posicionada a organização do Grande Prêmio de São Paulo. Em seguida, começam os boxes de cada equipe e seus respectivos centros de hospitalidade - que substituem os motor-homes de outras etapas.

Nesses centros de hospitalidade, é servido almoço para convidados, pilotos e funcionários e é onde pilotos e chefes de equipe concedem entrevistas coletivas e exclusivas para jornalistas, além da gravação de conteúdos audiovisuais para a Fórmula 1. Não é de bom tom tietar pilotos em meio à correria dos seus afazeres na pista, mas alguns, quando chegam ao espaço, permitem que o fã se aproxime para fotos. No andar superior dos boxes, ficam os camarotes para o público vip da F-1.

Movimentação no Paddock, durante treino livre do Grande Prêmio Rolex de Fórmula 1. Foto: Felipe Rau/ Estadão

Por aqui, Leclerc e Sainz passam para chegar aos seus carros nos boxes da Ferrari em Interlagos. Foto: Marcos Antomil/ Estadão

A organização da etapa paulistana preparou em 2023 três espaços diferentes para o convívio dos integrantes da categoria. Há uma barraquinha com frutas que têm no Brasil, como banana, uva, manga, caju, abacaxi, jaca, melancia, tamarindo, maracujá doce, jabuticaba, goiaba e acerola. A maior parte dos frequentadores do espaço que fez sua parada no local escolheu tomar água de coco.

Banquinha de frutas do Brasil agradou o público no paddock. Foto: Felipe Rau/ Estadão

O espaço ainda conta com um café e uma espécie de botequim, com petiscos self-service, como croquetes, pasteis, cuscuz paulista e torresmo. De sobremesa, havia pudim de leite, brigadeiro e salada de frutas. Para beber, além dos refrigerantes, cervejas sem álcool e batida de coco. Para esse fim de semana, o local contará com música ao vivo.

Paddock do GP de São Paulo conta com botequim. Foto: Felipe Rau/ Estadão

Veja como é por dentro o 'Boteco Paddock'. Foto: Felipe Rau/ Estadão

Na quinta-feira, o paddock fica menos movimentado, apenas com jornalistas e funcionários das equipes e organização. Na sexta, começam a aparecer os fãs da Fórmula 1. No sábado, a frequência é semelhante. Mas no domingo é quando o local realmente fica cheio, especialmente antes da corrida, com celebridades.

Fundos dos boxes da Red Bull, assim como os das outras equipes, são conectados ao paddock. Foto: Marcos Antomil/ Estadão