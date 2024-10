F1: Verstappen ironiza punições por duelo com Norris: ‘Na próxima, talvez peça uma bebida’

Max Verstappen até minimizou a punição de 20s que recebeu após os embates contra Lando Norris durante o GP da Cidade do México deste domingo, 27, 20ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1. O piloto da Red Bull, no entanto, não deixou de adotar um tom irônico ao falar sobre a decisão dos comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Era apenas a décima volta no Autódromo Hermanos Rodríguez quando o tricampeão, segundo colocado naquele momento, foi atacado pelo principal concorrente na briga pelo título do Mundial de Pilotos. Em um duelo ainda mais duro em comparação com aquele que foi visto no GP dos Estados Unidos, o #4 da McLaren acabou sendo jogado para fora da pista pelo #1 em duas oportunidades.

Max Verstappen ironizou punições por embates com Norris no GP do México. Foto: Alfredo Estrella/AP

Em entrevista logo após a corrida, Verstappen não mostrou qualquer preocupação com as chances de perder o tetracampeonato e deixou claro que "não vai desistir facilmente". Momentos depois, porém, ao ser questionado sobre o que pode fazer nas próximas etapas para evitar outras punições, optou por ser mais irônico. "Talvez pedir uma bebida no pit-stop? Quero dizer, o motor ficou desligado por 20s, então eu tinha tempo suficiente", respondeu. Mas não parou por aí. Na sequência, soltou mais uma piada. "Talvez eles devessem me dar 30s da próxima vez para tentar bater o recorde", encerrou.

Além dos 20s, os comissários revisaram os lances após o fim da prova e decidiram aplicar uma nova punição, acrescentando dois pontos na superlicença de Verstappen.

Com o sexto lugar, Max chegou a 362 pontos na classificação do Mundial e viu Norris diminuir a diferença entre eles para 47. Charles Leclerc, terceiro colocado na prova, alcançou 291 tentos no campeonato e ainda sonha com o primeiro título na carreira.