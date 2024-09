O terceiro e último treino livre do GP de Cingapura na Fórmula 1, disputado na manhã deste sábado (21), terminou sem grandes surpresas nos resultados, com nova liderança de Lando Norris e da McLaren. O que mais chamou a atenção foi uma invasão na pista, quando um grande lagarto entrou no circuito e causou bandeira vermelha logo no início. O fato curioso rendeu memes, e a internet chegou até a o chamar de “Godzilla”.

Para espantar o animal e retomar a sessão, os fiscais tiveram que correr atrás dele, arrancando risadas do piloto Daniel Ricciardo, da RB, que esperava nos boxes. Fernando Alonso, da Aston Martin, foi quem passou ao lado do invasor e reportou à equipe. “Está no meio da pista!”, disse o espanhol, no rádio. Ainda restavam cerca de 50 minutos para o fim do treino livre, que recomeçou normalmente.

Lando Norris liderou a última sessão de treinos livres antes da classificação para o GP de Cingapura na Fórmula 1, que teve invasão de lagarto na pista. Foto: Roslan Rahman/AFP

O TL3 terminou com Norris na ponta, marcando 1:29.646, a melhor marca do final de semana até então, quase meio segundo à frente de George Russell, da Mercedes, que fez 1:30.175. Oscar Piastri, companheiro de equipe do britânico, ficou em terceiro com 1:30.431. As duas Ferraris, maiores rivais da McLaren em Cingapura, ficaram em quinto e sexto, com Charles Leclerc cravando 1:30.559 e Carlos Sainz, 1:30.807.

O atual tricampeão mundial e líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, Max Verstappen, ficou na quarta colocação, com 1:30.540, a cerca de nove décimos de Norris. Apesar de ter melhorado significativamente em relação ao TL2, quando terminou apenas no 15º lugar, o fim de semana não é animador para a Red Bull, cujo "chefão", Helmut Marko, já admitiu serem "tão rápidos quanto (Franco) Colapinto", da Williams. O próprio Verstappen também tratou de reduzir as expectativas. Questionado sobre o que a equipe, com desempenho recente ruim no circuito, disputaria, ele disse que o objetivo é chegar ao Q3 (parte final da qualificação). "Não vou dizer que conseguiria a pole-position aqui", ressaltou o tricampeão. A grande esperança, pelo visto, seria outra "maluquice", como mais um lagarto invadindo a pista, bagunçando a sessão.

A classificação para o GP de Cingapura da Fórmula 1, que definirá o pole position e o restante das posições no grid, será ainda neste sábado, a partir das 10h, e a corrida, ocorrerá no próximo domingo (21), a partir das 9h. A transmissão fica por conta da Band na TV aberta no Brasil e pelo streaming da F1TV. Confira todos os horários aqui.

Confira o resultado do TL3 do GP de Cingapura na Fórmula 1:

Lando Norris (McLaren) - 1:29.646 George Russell (Mercedes) +0.479 Oscar Piastri (McLaren) +0.785 Max Verstappen (Red Bull) +0.894 Charles Leclerc (Ferrari) +0.913 Carlos Sainz (Ferrari) +1.161 Lewis Hamilton (Mercedes) +1.218 Alexander Albon (Williams) +1.303 Franco Colapinto (Williams) +1.343 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.436 Yuki Tsunoda (RB) +1.468 Nico Hulkenberg (Haas) +1.541 Kevin Magnussen (Haas) +1.619 Pierre Gasly (Alpine) +1.721 Sergio Pérez (Red Bull) +1.794 Esteban Ocon (Alpine) +1.913 Daniel Ricciardo (RB) +1.915 Lance Stroll (Aston Martin) +2.073 Valtteri Bottas (Sauber) +2.452 Zhou Guanyu (Sauber) +3.006