Leclerc festeja vitória no GP dos EUA e manda aviso: ‘Ainda buscamos o título’

Com uma largada arrebatadora, Charles Leclerc frustrou os favoritos Lando Norris e Max Verstappen para vencer o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, disputado neste domingo (20), em Austin, no Texas. O monegasco da Ferrari pulou de quarto para primeiro logo na primeira curva e dominou o restante da prova, rumando para a terceira vitória em 2024 e a oitava da carreira.

Na entrevista pós-corrida com o piloto Jenson Button, Leclerc afirmou que sofreu com dificuldades no fim de semana. O piloto foi terceiro colocado na corrida sprint e apenas o quarto na classificação, mas teve ritmo impressionante para vencer de novo.

Leclerc comemora a vitória no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 Foto: Angela Weiss/ANGELA WEISS

Estou bem feliz. Não estava sendo um fim de semana fácil até agora, sofri com dificuldades no carro, mas tinha confiança que o sentimento na corrida seria melhor, e foi o caso. Na sprint, sentimos que os outros iriam melhorar mais hoje, mas que tínhamos vantagem. Estou muito feliz. 1-2 para o time é algo que não sonhamos", declarou. O monegasco também foi perguntado sobre a largada, que foi crucial para a vitória. Leclerc explicou que passou por um aprendizado no sábado, uma vez que partiu de terceiro e acabou ficando em posição ruim contra os adversários. Desta vez, aproveitou.

“Foi uma boa curva 1, era o que eu queria ter feito. Tivemos uma boa largada, sabíamos que seria muito apertado. Ontem fiquei no lugar errado e na hora errada. Hoje, ganhei com isso e ajudou nosso primeiro stint, porque tínhamos um excelente ritmo. No segundo, era gerenciar apenas quem vinha atrás, mas fizemos um grande trabalho. O ritmo do carro era excelente e agradeço aos engenheiros que trabalharam feito loucos para trazer atualizações. Tivemos algumas em Singapura e nas últimas corridas, e está se pagando. Os pit-stops foram ótimos também e estou muito feliz”, citou.

Charles Leclerc manteve as esperanças de título. Com 5 corridas restantes para o fim da temporada, o monegasco é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos, com 79 pontos de desvantagem para o líder Max Verstappen.

“Estou muito feliz. Ainda buscamos o título. Falta muito, mas é um bom começo de rodada tripla”, finalizou.

A Fórmula 1 retorna a partir de 25 de outubro, com o GP da Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez.